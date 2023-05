La dura respuesta de Tebas a Vinicius: "Antes de criticar e injuriar"

El árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco) recogió en el acta del partido entre Real Madrid y Valencia que "un espectador" gritó al brasileño Vinícius Junior "mono, mono" y que por ello activó el protocolo de racismo.

"En el minuto 73 un espectador desde la grada sur "Mario Kempes" se dirigió al jugador Nº20 del Real Madrid C.F. Don Vinicius José De Oliveira Do Nascimiento gritándole: "Mono, mono" por lo que se activó el protocolo de racismo, avisando al delegado de campo para que hiciesen el correspondiente aviso por megafonía. El encuentro estuvo detenido hasta que dicho anuncio se emitió por la megafonía del estadio", escribió el árbitro.

Además, señaló que activó el protocolo de lanzamiento de objetos después de que en esa misma zona cayeran "varios objetos" en el área del Real Madrid.

Por otro lado, de Burgos Bengoetxea explicó la decisión de expulsar a Vinícius junior en el séptimo minuto de añadido de la segunda mitad tras la revisión por parte del VAR.

"De Oliveira Do Nascimento, Vinicius José fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear con su brazo en el rostro de un adversario cuando el balón no estaba en juego, en una confrontación masiva de jugadores de ambos equipos. El jugador contrario no tuvo que ser atendido", señaló.

Una tangana en la que 'Vini' reclamó a Yunus Musah que retrasara la reanudación del juego tras retener el balón antes de un saque de esquina, tras lo que el guardameta georgiano del Valencia Giorgi Mamardashvili fue a por el brasileño para increparle el gesto.

Tras esto, Hugo Duro agarró del cuello a Vinícius, quien, tras librarse de ello, golpeó con el brazo en la cara al delantero del Valencia; lo que provocó su expulsión.

Vinicius ha acusado a LaLiga de no defenderle y ha recibido una dura respuesta de Javier Tebas, presidente de LaLiga: "Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente @Vinijr. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos", le ha escrito el presidente de LaLiga.

Mientras, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y su presidente Ednaldo Rodrigues mostraron su apoyo a Vinícius Junior, extremo del Real Madrid, tras los insultos racistas que recibió en Mestalla, que calificaron de "crimen", y defendieron que "el color de la piel ya no puede molestar" y "no hay alegría donde hay racismo".

"¿Cuánto tiempo vamos a vivir, en pleno siglo XXI, episodios como el que acabamos de presenciar, una vez más, en LaLiga?. ¿Hasta cuándo la humanidad seguirá siendo espectadora y cómplice de crueles actos de racismo?. ¿Cuánto tiempo necesitaremos recordar que es un crimen?. ¿Cuánto tiempo tendremos que luchar por actitudes concretas y efectivas dentro y fuera de las canchas?", preguntó la CBF en un comunicado.

Firmado por Ednaldo Rodrigues, el escrito trasladó todo su apoyo a Vinícius. "No hay alegría donde hay racismo. Tienes todo nuestro cariño y el de todos los brasileños, Vinícius".

"No solo tú, sino todos los que han padecido y padecen esta enfermedad mundial que es el racismo. El color de la piel ya no puede molestar", sentenció