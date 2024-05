El flechazo "español" de Tony Kroos que cambió su vida

Tony Kroos ya es leyenda. Ayer pisó por última vez el césped del coliseo blanco y vivió un emotivo homenaje en el Santiago Bernabéu. Los compañeros de equipo y la afición madridista despidieron con honores a la leyenda, que el 21 de mayo anunció su retirada del fútbol profesional después de la Eurocopa 2024. Un adiós en el que su hijos protagonizaron las imágenes más emotivas.

El alemán trató de mantenerse sereno pero no pudo evitar alguna que otra lágrima. «Yo he estado bastante fuerte, pero mis niños me han matado», confesaba aún sobre el césped.

Pero más allá de una exitosa década en lo deportivo, Toni Kroos ha cultivado una vida personal llena de felicidad en la que también tiene mucho que ver nuestro país. Y es que España no solo ha marcado su carrera sino también su corazón con un flechazo que marcaría su vida. Su mayor pilar han sido y siguen siendo su mujer y sus tres hijos, a los que ahora podrá dedicar todo su tiempo y atención una vez se despida definitivamente del terreno de juego.

Un amor de verano... y en España

Jessica Faber es el nombre de la esposa del futbolista alemán, aunque tras la boda pasó a llamarse Jessica Kroos. Aunque cuando se conocieron él seguía en las filas del Bayern de Múnich, el mejor equipo de Alemania, lo curioso es que se conocieron en España. Fue en el verano de 2008, cuando él decidió pasar sus primeras vacaciones sin sus padres en la isla de Fuerteventura, en Canarias. Ella, que también es de origen germano, trabajaba allí en un hotel tras licenciarse en turismo.

Jessica Farber trabajaba en un hotel majorero cuando el jugador alemán pasaba sus primeras vacaciones sin sus padres. «Ambos éramos muy jóvenes. Toni tenía 18 años y yo 20. Nos conocimos en Fuerteventura, yo trabajaba en el hotel donde se alojaba. Eran sus primeras vacaciones sin sus padres. Estaba con sus primos y con su hermano», desveló Jessica Farber, esposa del jugador madridista. "No diría que fue amor a primera vista, pero es una persona maravillosa. Poco después quedamos en Alemania y supimos que estaríamos siempre juntos", añadió en el documental Kr8s.

«No sabía de fútbol. Y no me conocía, lo que es genial. Se disputaba la Eurocopa 2008. Seguramente en el hotel tuvo que ponerse la camiseta de Alemania, pero no sabía que significaba», relató el el jugador alemán.

"Cuando llegó Jessy a mi vida todo ganó más sentido porque tenía algo más importante que el fútbol. Mentiría si dijera que nunca hemos discutido, pero nunca he tenido que dormir en el sofá. Nos reconciliamos rápido" afirmó el futbolista que se casó con ella en 2015, cuando ya estaba en las filas del Real Madrid.

Su lado más solidario

Jessica Farber representa no solo el amor de su vida sino la cara más solidaria del futbolista. Es la antítesis de la WAG: la novia de toda la vida del delantero alemán es ajena a la prensa rosa y a la ostentación en redes. Farber estudió Turismo y trabajó en el sector hasta 2014. Ahora, ha encontrado su refugio perfecto en la en la Fundación Toni Kroos, desde la que coordina a diario varias causas benéficas, como un hogar para familias desestructuradas en Frankfurt , siempre destinadas al bienestar de los niños. Asimismo colabora con hospitales y centros oncológicos infantiles, así como con otras organizaciones de ayuda a niños con enfermedades graves.