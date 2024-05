Resolvemos el enigmático rapado de Iker Casillas

La nueva imagen de Iker Casillas con la cabeza rapada ha dado pie a todo tipo de especulaciones. ¿Se ha realizado un injerto de pelo? ¿De verdad es necesario rapar para hacerse un injerto capilar? No y no. Los avances de cirugía de trasplante y de injerto capilar no exigen rasurar la zona a tratar.

En 2012 se dijo que había optado por un trasplante de cabello para aumentar su volumen y densidad. No confirmó ni desmintió en público, pero lo hizo. Y no fue en la clínica de Cristiano Ronaldo, sino que se puso en manos del doctor López Bran que, además, ofreció declaraciones acerca de la cirugía realizada al guardameta.

Iker Casillas La Razón

Igual que Pedro Piqueras, David Beckham o Cholo Simeone, estuvo muy bien aconsejado y se sometió a la cirugía a tiempo, cuando la calvicie era incipiente. No fue el caso de Bono o Hilario Pino, cuya calvicie estaba avanzada y sufrieron una gran transformación. Esta técnica está especialmente indicada para el problema de Casillas, de caída prematura y paulatina en las zonas frontal o parietal. Es decir, alopecia androgenética acelerada por el estrés.

Iker Casillas Gtres

Los injertos capilares han avanzado considerablemente y ya no hace falta viajar para realizarse uno. En España tenemos grandes cirujanos capilares, tricólogos y dermatólogos que superan con nota los resultados. El doctor Víctor Salagaray, pionero mundial en injertos y el obrador de milagros capilares de muchos famosos que vuelan a España, afirma que «el propio paciente elige si detiene su problema de pelo o cuánto cabello quiere recuperar. Según sus expectativas, se le ofrecen las distintas opciones».

Gracias a la tecnología más avanzada, existe una solución definitiva para la calvicie, con resultados muy naturales y sin cicatrices mediante dos técnicas: FUSS y FUE. Ambas son indoloras y tienen resultados naturales y definitivos. La técnica FUE es más meticulosa. Se va extrayendo folículo a folículo de la zona donante para implantarlo en la zona a repoblar. Tanto una como otra se combinan con éxito con la bioestimulación celular con plasma rico en factores de crecimiento.

¿Por qué iba a necesitar Casillas un retoque? En ocasiones, hay pacientes que desean aumentar la densidad de cabello o precisan restaurar un procedimiento previo, para lo cual deben someterse a un segundo injerto. Otra posibilidad es que el paso de los años haya causado la pérdida del cabello nativo, no el implantado, dejando despobladas otras zonas que no fueron tratadas anteriormente. Mi veredicto: Casillas, definitivamente, no se ha realizado ningún implante capilar.