Del ladrillo a la "kings League" alemana: el imperio de Kroos más allá del fútbol

La noticia que ningún madridista quería leer ni escuchar ya es oficial. Toni Kroos ha anunciado su retirada del fútbol. Lo ha hecho a través de su cuenta en Instagram, donde ha agradecido al equipo blanco todo lo que le ha aportado. El jugador deja atrás una carrera exitosa, con la conquista del Mundial del 2014 y cinco Champions League, 4 con el Real Madrid y 1 con el Bayern de Múnich.

Dirá adiós al futbol tras la Eurocopa pero seguirá centrado en un imperio empresarial que muchos no conocen.

Su inmobiliaria

El centrocampista alemán se adentró en 2020 en el mercado inmobiliario con la creación de una sociedad llamada Kroos Properties XXI con la que precisamente quiso edificar su vivienda en Madrid. La firma se dedica a “la promoción, construcción, compra, venta, arrendamiento, transformación, desarrollo y comercialización en general de toda clase de edificaciones, terrenos, solares, fincas rústicas y urbanas”. Además de “la edificación, urbanización, excavación, cimentación y derribo, bien por cuenta propia o ajena, así como la enajenación, venta, arrendamiento o explotación, en cualquier forma de toda clase de inmuebles, edificios, pisos, apartamento, locales comerciales o industriales, oficinas y hoteles o establecimientos de hostelería en general”.

La sede social se ubica en La Finca, la exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en la que reside el futbolista.

Kroos Academy

Pero sus negocios vana más allá y en el futuro no se mantendrá alejado de los que más ama: el fútbol. A sus inversiones inmobiliarias, a través de la sociedad Kroos Properties XXI, se suma desde hace meses una nueva actividad: una academia de fútbol en Madrid. La Toni Kroos Academy SL pretende emular el éxito de sus campus y jornadas de entrenamiento que ya realiza desde hace años en su Alemania natal. Donde ya cuenta con otra academia y con los Coaching Camps de verano que se suelen celebrar en Berlín, Rostock, Múnich o Colonia.

"En la Academia Toni Kroos de Madrid, me dedicaré personalmente a lo que llevo tiempo trabajando y me apasiona: formar a los niños a través del fútbol. Mi objetivo es potenciar al máximo el desarrollo de nuestros jugadores, aplicando mi filosofía en el terreno de juego y reflejando mis valores fuera del él" afirma en su página web.

Pero Kroos tampoco ha querido mantenerse alejado de los nuevos formatos que están triunfando entre los aficionados. Por ello, no ha dudado en emular a Gerard Piqué y embarcarse en su propia "Kings League alemana". Hace unos meses, el futbolista merengue anunció un nuevo proyecto junto con el streamer Elias ‘Eligella’ Nerlich para crear la Icon League, que se estrenará este próximo verano, la versión alemana de la Kings League que tantos éxitos está consiguiendo entre el público juvenil.

La "Kings League" alemana

La Icon League reunirá en torno a ella a personajes reconocidos del ámbito musical, del mundo del fútbol y también del sector del entretenimiento. La novedosa y curiosa apuesta de Toni Kroos ya tiene un podcast propio donde trata diferentes temas. “Apostamos por un juego más rápido, más variado, más lleno de acción y más lleno de acontecimientos en el que de repente puede haber giros y vueltas imprevistas. Apostamos por un fútbol con más goles y entretenimiento, eso es exactamente lo que vamos a ofrecer”, aseveró el alemán sobre esta nueva competición.

El alemán también dedica parte de su tiempo a Einfach mal Luppen, el podcast semanal que graba con su hermano Félix y en el que ambos analizan y opinan sobre los asuntos que acaparan la actualidad futbolística.

Su lado más solidario

Tampoco falta en su próspera carrera su lado más solidario que lo protagoniza la que ha sido pieza clave en su carrera, su mujer Jessica Farber. Es la antítesis de la WAG: la novia de toda la vida del delantero alemán es ajena a la prensa rosa y a la ostentación en redes. Farber estudió Turismo y trabajó en el sector hasta 2014. Ahora, ha encontrado su refugio perfecto en la en la Fundación Toni Kroos, desde la que coordina a diario varias causas benéficas, como un hogar para familias desestructuradas en Frankfurt , siempre destinadas al bienestar de los niños. Asimismo colabora con hospitales y centros oncológicos infantiles, así como con otras organizaciones de ayuda a niños con enfermedades graves.