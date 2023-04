Gerard Piqué flipa con los rumores sobre Clara Chía: de amante de Pep Guardiola a "trans"

No se habían tenido noticias de Piqué desde que la madre de sus hijos abandonó la ciudad condal junto a estos el pasado 2 de abril. Ayer la cantante Hoy, martes día 11 de abril y coincidiendo con el primer día de colegio de sus hijos en Estados Unidos, Gerard Piqué ha aparecido junto a Clara Chía con rostro muy serio sin querer hacer ningún tipo de declaración. El exjugador ha abandonado en coche su domicilio de manera rápida, sin dar tiempo a los periodistas a preguntarle por cómo está llevando la separación de sus pequeños.

La reaparición que se produce horas después de que Shakira haya publicado un comunicado en sus redes sociales dirigido a la prensa en el que, como madre y no como artista, pide respeto por la intimidad de sus pequeños, para que puedan llevar en EEUU la vida normal que no consiguieron tener en Barcelona por el "asedio continuo" de la prensa.

Los abogados de ambas partes se reunirán esta semana para acordar el régimen de visitas del futbolista a sus hijos y el ex capitán traviesa uno de los momentos más duros desde que anunciase su separación.

El zasca de Spotify

Y es que la ruptura lo ha colocado a él y a su pareja, Clara Chía en el centro de la diana y los fans de la colombiana van a a muerte. Además de las canciones con las que la cantante disparaba sin piedad contra el padre de sus hijos, ha tenido que soportar un acoso permanente en redes. En un evento de la Kings League y frente al micrófono, habló alto y claro sobre el odio que estaba recibiendo por parte de los fans de Shakira y de cómo afectaba a él y a su pareja, Clara Chía. "Te pongo el ejemplo que ocurrió el año pasado. Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades, ¡miles! No me importa nada... porque no los conozco de nada, porque son gente que están ahí, no tienen vida. ¿Qué importancia le tienes que dar? Cero", dijo.

No solo Shakira respondió al momento sino que, incluso Spotify creó una playlist llamada 'Orgullosa de ser latinoamericana', la cual ya lleva millones de reproducciones como respuesta al supuesto comentario xenófobo de Piqué.

Pero los ataques no han cesado aquí. Si haces unos días corría el rumor de que Clara Chía habría sido infiel a Gerard Piqué nada menos que con Pep Guardiola, ahora van más allá y ponen en duda el sexo biológico de la joven.

El rumor se ha vuelto viral en las plataformas digitales como TikTok al cuestionar la sexualidad de la joven de 23 años. Varios usuarios aseguran que en realidad Clara es una mujer transgénero. Con todo lujo de detalles dan alas la surrealista teoría de que la estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas se hizo un cambio de sexo hace varios años.

El rocambolesco cambio de sexo

De hecho, llegan a asegurar que su nombre cuando era hombre era Esteban y que su supuesto cambio de género, como “su proceso hormonal” y las “múltiples cirugías”, las habría pagado el mismo Piqué. La noticia ha sorprendido a los medios de comunicación y las redes sociales, quienes han viralizado las especulaciones que se han formado en contra de la española, con supuestas pruebas que confirmarían la veracidad el “secreto”.

Las especulaciones surgieron debido a un video publicado por la usuaria @Cinthya_zar_oficial y le siguieron muchos más. Adicional a esto, varios usuarios han aprovechado ‘la ocasión’ para lanzar todo tipo de burlas y comentarios en contra del exfutbolista y su actual pareja Clara Chía.

“Más motivos para amar a Shakira”, “Ahora entiendo lo del Claro-Oscuro”, “Yo esperando la nueva canción de Shakira. Uy, qué miedo”, “No la cambió por un Casio, era un reloj cucú (con pájaro)”, “Piqué ya no factura, ahora lo fracturan”, “Entonces no es paloma, sino gavilán?”, y “Entonces no fue un Twingo, sino un convertible”, fueron algunos de los comentarios que inundaron algunos de los videos replicados en TikTok.

"¿Quién contrala estos vídeos?", "¿No deberían censurarse?" o "¡Basta ya!" son otras de las reacciones de los que apoyan al futbolista. Una de las más críticas, ha sido la periodista Nuria Marín, que aclaraba en TikTok que este rumor es mentira pero además daba un mensaje muy contundente: "Estos vídeos demuestran una actitud MUY tránsfoba y bastante retrógrada. Hay cosas con las que no se puede hacer humor", sentencia.

Gerard Piqué trata de pasar página pero los seguidores de la colombiana no piensan ponérselo fácil.