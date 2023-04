Carla Pereyra toma partido en la separación de Gerard Piqué: el gesto de la mujer de Simeone con Shakira

Shakira y sus hijos Milan y Sasha se encuentran disfrutando de unas vacaciones antes de comenzar su nueva vida en Miami. Tras la sonada separación de la cantante y Gerard Piqué, y todo lo ocurrido después, la artista y los pequeños ya han dejado España para mudarse definitivamente a los Estados Unidos. La cantante reveló el pasado fin de semana que decía adiós a la Ciudad Condal, a través de un emotivo texto de despedida que publicó en su cuenta oficial de Instagram:

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí, en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que, sin duda, la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español, que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes, sólo es un hasta luego, y, como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!”.

Sin embargo, antes de poner rumbo a Miami y mientras los abogados de ambos se reunirán esta semana para organizar el régimen de visitas del ex capitán blaugrana, la cantante se encuentra disfrutando de unas vacaciones en compañía la mujer de unos de los entrenadores más destacados de nuestra Liga: Diego Pablo Simeone.

Según han revelado en Fiesta, Shakira no está sola en la República Dominicana. Parece que la artista se encuentra disfrutando de las playas del país latinoamericano con la modelo y mujer del entrenador del Atlético de Madrid, Carla Pereyra, que sí está compartiendo sus vacaciones en redes.

Según ha revelado Mónika Vergara en Fiesta, la cantante colombiana estaría pasando estos días acompañada de Carla Pereyra, la mujer de Diego Simeone. Ella misma ha publicado unas imágenes de sus vacaciones de Semana Santa en República Dominica.

Cabe destacar que en las fotos que comparte Pereyra no hay ni rastro de Shakira, quien prefiere mantener en silencio sus vacaciones para disfrutar de la tranquilidad. "A mi me dicen entre líneas que es una villa privada", explican en Fiesta sobre la ubicación en la que podrían estar alojadas. El hotel en el que estarían alojadas Pereyra y Shakira dispondría de varios tipos de alojamientos, entre los que se encuentran villas privadas a las que nadie puede tener acceso y sería el lugar escogido por la cantante.

La noticia ha sorprendido mucho ya que la cantante no había entrado nunca en circulo de las "wags" y no se le ha visto pasar mucho tiempo con mujeres de otros futbolistas. Incluso, su supuesta mala relación con las parejas blaugranas hizo correr ríos de tinta, especialmente tras la salida de Messi con rumbo al PSG. Al parecer, Antonella Rocuzzo, conocía a la ex novia de Piqué, Nuria Tomas de la cual se hizo muy buena amiga antes que la colombiana llegara a la vida del futbolista del Barcelona y ese sería un motivo más por el cual no se llevaría de la mejor manera con la cantante colombiana. Varios medios catalanes aseguraban entonces que la relación de Leo Messi y Antonela Roccuzzo con Gerard Piqué y Shakira se habían enfriado desde hacía tiempo y que, tras la marcha del crack argentino a París, habría habido una rotura definitiva por orden de Antonela.

Ahora, tras su dura separación de Gerard Piqué, la colombiana si ha contando con el apoyo de una de las wags más famosas del fútbol español.