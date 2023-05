El gesto de Raphinha en apoyo a Vinicius con mensaje de Bob Marley

La cascada de apoyos a Vinicius continúa, porque ya lo dijo Xavi: "Esto no va de camisetas ni de colores, va de personas". Raphinha juega en el Barcelona, el gran rival del Real Madrid en España, y también es compañero de selección de Vinicius. En la primera parte del duelo contra el Valladolid, antes de tirar una falta, se levantó la camiseta y se podía intuir que llevaba otra debajo con un mensaje. La tenía preparada por si marcaba. No lo hizo, pero al ser sustituido sí se la quitó y se pudo ver lo que había escrito:

Noticias relacionadas Fútbol El Comité de Competición anula la roja a Vinicius, cierra parte de Mestalla y carga contra el VAR

El extremo azulgrana abandonó el José Zorrilla con el puño en alto. "Mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra", había escrito en esa zamarra interior. No son unas palabras cualquiera. Se trata de una frase que el propio futbolista del Real Madrid tiene tatuada y que pertenece a una canción de Bob Marley llamada "War". Vinicius no tardó en dar las gracias a su compatriota a través de sus redes sociales.

"No sabíamos nada de la camiseta", confesó Frenkie de Jong en los micrófonos de DAZN. "Pero me parece muy bien porque el racismo tiene que terminar ya", añadió. Después, Raphinha habló, pero del partido y de la imagen que había dado su equipo, derrotado por 3-1 por un rival que se jugaba la vida. Se mostró muy crítico: "Lo que pasó hoy no puede pasar. Nos ha faltado mucho. Faltó carácter de todo, tenemos que cambiar porque quedan dos partidos, tenemos que luchar por nuestra imagen, poner más ganas y ganar lo que queda sí o sí".