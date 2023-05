El Comité de Competición anula la roja a Vinicius, cierra parte de Mestalla y carga contra el VAR

El Comité de Competición ha decidido dejar sin "efectos disciplinarios" la roja que vio Vinicius en Mestalla, durante los últimos minutos del Valencia-Real Madrid. El informe del Comité es demoledor contra el colegiado de VAR, Iglesias Villanueva, que ya ha sido despedido, y contra De Burgos Bengoetxea, el árbitro de campo, ya que las pruebas de vídeo aportadas por el Real Madrid dejan en muy mal lugar la redacción del acta y directamente consideran que lo ocurrido desvirtúan la presunción de veracidad del mismo.

Dice el escrito de Competición que "lo sucedido se enmarcaría en una permanente y total impunidad, durante la presente temporada, de diversas acciones de agresión física y verbal, por parte de adversarios y aficiones, frente al jugador expulsado, todo ello ante la pasividad del colectivo arbitral, de la RFEF y de LaLiga".

Asegura también el Comité que "la actuación del árbitro del VAR no sería enmarcable en un “error humano”, pues la imagen que remitió al colegiado del encuentro para valorar la acción producida fue totalmente parcial, sesgada y determinante del error del colegiado en la valoración de los acaecido y, con ello, de la injusta expulsión del jugador, convirtiendo al

agredido en agresor.

Dos actas

Señala la resolución que hay una irregularidad por la "existencia de dos Actas sucesivas, en las que solo en la segunda se habría incluido una referencia a los insultos recibidos, previamente, por el jugador expulsado, de forma además manifiestamente insuficiente respecto a la realidad de lo sucedido. En particular, indica que el Acta sólo refleja que en el minuto 73 un espectador desde la grada sur se dirigió al jugador … gritándole “Mono, mono”, cuando en realidad se aporta numerosa prueba dirigida a acreditar que no sólo se produjo durante el encuentro tal

grave insulto, sino “una cantidad indecente e importante de cánticos racistas, denigrantes e intolerantes que, en ningún caso, pueden tener cabida en un estadio de fútbol y que sorprendentemente el colectivo arbitral no escuchó, toda vez que nada se dice en el Acta arbitral”.

Cierre parcial de Mestalla

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol decidió también clausurar durante cinco partidos una de las gradas del Estadio de Mestalla desde la que se insultó con tintes racistas a Vinicius. "El Comité de Competición ha sancionado al Valencia CF con el cierre parcial de Mestalla durante cinco partidos, más concretamente de la grada sur Mario Kempes, tras los hechos ocurridos durante el encuentro del Campeonato Nacional de Liga de Primera División entre el conjunto local y el Real Madrid CF", señaló la RFEF.

Según el organismo, "se considera probado que hubo gritos racistas a Vinicius" durante este encuentro, "alterando el normal desarrollo del mismo y considerándose las infracciones muy graves".

Da la razón a Vinicius y el Madrid

La resolución da la razón al Real Madrid, que durante el día había pedido que no se convirtiese al brasileño en culpable cuando es la víctima, tanto en palabras de Ancelotti en la previa del partido ante el Rayo, como en los discursos del Florentino Pérez en la celebración de la Euroliga de baloncesto tanto en la sede de la Comunidad de Madrid como en la del Ayuntamiento. «Vinicius es una víctima de lo que está pasando, no es el culpable. Es una víctima que a veces pasa por culpable, y hablan de que si provoca, que si su actitud... Que quede claro que es la víctima igual que los aficionados que se comportan de manera impecable», decía el técnico italiano antes de que el presidente del club retomase ese mismo argumento. «El Real Madrid no va a tolerar más insultos racistas contra nuestros jugadores. Es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en España para nunca hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre, como está ocurriendo ahora», lanzaba el presidente en Sol, la sede del gobierno regional. «Tolerancia cero contra la sinrazón del racismo y el odio. No debe volver a ocurrir nunca más y no lo vamos a permitir. Vinicius es la víctima, es una vergüenza que lo conviertan en culpable», repetía poco después en el Ayuntamiento.

Se quejaba el Real Madrid de la actitud de los árbitros toda la temporada, favoreciendo situaciones como la de Valencia, y reclamaban a la Federación y a la Liga que tomasen medidas. Unas horas después, la resolución del Comité de Competición concedía toda la razón al Madrid. «Los que deben actuar contra ello no pueden permitir estos actos insoportables que destrozan la imagen de nuestro fútbol. Queremos reclamar una respuesta contundente y firme a los responsables de las competiciones. El VAR vino a ayudar, pero su reiterado mal uso, como el pasado domingo, se ha convertido en un problema, que en el caso de Vinicius convierte a la víctima en culpable. Y lo hemos sufrido a lo largo de toda la competición», terminaba Florentino.