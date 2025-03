Guardan un minuto de silencio por la muerte de un futbolista que está vivo y así reaccionó el protagonista

El club búlgaro Arda Kardzhali protagonizó el pasado fin de semana un insólito episodio cuando lamentó la supuesta muerte de su exjugador Petko Ganchev con un minuto de silencio antes del partido contra Levski Sofia. La situación tomó un giro inesperado cuando, minutos más tarde, se confirmó que el futbolista estaba con vida.

¡Insólito!

En la antesala del encuentro, los jugadores de ambos equipos se reunieron en el círculo central y bajaron la cabeza en señal de respeto, siguiendo el protocolo habitual para homenajear a figuras fallecidas vinculadas a un club. Sin embargo, antes de que el partido concluyera, la propia institución rectificó la información a través de un comunicado en sus redes sociales.

“La dirección del PFC Arda quiere ofrecer sus más sinceras disculpas al exjugador del Arda, Petko Ganchev, y a sus familiares, tras recibir información errónea sobre su fallecimiento”, expresó el club en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook. “Le deseamos a Petko muchos años más de salud y que disfrute del éxito de Arda”.

"Me serví un brandy"

Tras el rocambolesco incidente, ahora ha salido a la luz como recibió la noticia el protagonista y cual fue su reacción. "Cuando escuché la terrible noticia, me serví un brandy" ha comenzado afirmando el ex jugador en declaraciones recogidas por medios búlgaros.

Lo que para Petko Ganchev era una tarde de domingo normal en la que se disponía a seguir el encuentro de su antiguo club contra el Levski Sofia, se convirtió en una noche colgado al teléfono para confirmar a sus amigos y familiares que todavía estaba vivo.

El equipo de primera división búlgara guardó un minuto de silencio en memoria de Ganchev antes del inicio del partido, creyendo erróneamente que el jugador de 78 años había fallecido. "Llegué 10 minutos tarde [al inicio del partido] porque tenía un recado personal. Mientras conducía a casa, mi teléfono empezó a sonar mucho", declaró el exdelantero Ganchev al sitio web búlgaro BLITZ.

“Aparqué frente a nuestra casa, entré al patio y mi mujer me saludó llorando y gritando: '¡Petko, Petko, anunciaron en la televisión que has muerto! No podía entender lo que me decía ni lo que había sucedido. Entonces dos de mis amigos me llamaron" explica.

"Ser enterrado vivo es bastante estresante, realmente", afirma entre risas.

Arda rápidamente se dio cuenta de la confusión y publicó en la página de Facebook del club antes de que terminara el partido para decir que les habían informado mal.

Ganchev, que jugó para Arda durante cinco años, ha desvelado que el director deportivo del club, Ivaylo Petkov, lo llamó personalmente por teléfono para disculparse.

"Mira, a veces pasan estas cosas, pero la situación no era nada fácil. Es normal difundir un rumor aquí en el pueblo, pero lo anunciaron delante de toda la audiencia futbolística de Bulgaria. Me llamó mucha gente: familiares, amigos y conocidos. La situación no era agradable, pero al final hay que ser positivos y brindar por la vida", concluyó.