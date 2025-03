Hincha del Independiente y loco de las motos: así es Lepodoldo Luque, el médico de Maradona juzgado por homicidio

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ha comenzado hoy en San Isidro, Buenos Aires, con siete profesionales de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual. Los acusados son: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov (psiquiatra), Carlos Díaz (psicólogo), Nancy Forlini (coordinadora de cuidados domiciliarios), Mariano Perroni (coordinador de enfermeros), Ricardo Almirón (enfermero) y Pedro Di Spagna (médico clínico).

Todos están acusados por el delito de “homicidio con dolo eventual”, que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. En el juicio se buscará conocer si los acusados incumplieron sus deberes durante los últimos días de vida del astro del fútbol argentino, trascurridos en una casa de la localidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, donde debía recibir cuidados intensivos bajo una modalidad domiciliaria.

De los profesionales juzgados sin duda el más relevante es Leopoldo Duque, que en los últimos años de la vida del "10" se convirtió en la cara del astro y en el encargado de hacer públicos los partes médicos del astro. Sus comparecencias diarias eras recibidas con gran expectación y vitoreado como si de otro crack se tratara.

Pero.. ¿Quién es Lepoldo Luque?

El médico personal de Maradona y el encargado de su intervención quirúrgica, era hasta entonces un reconocido neurocirujano, especialista en cirugía cerebral y de columna. Junto al doctor Ariel Sainz y el doctor Santiago Erice, dirigía la clínica Columna Baires, especializada también en patologías cerebrales, de columna y tratamiento del dolor.

Luque llevaba más cuatro años de estrecha relación con el exfutbolista cuando se produjo su fallecimiento, por lo que se convirtió en su médico personal y su persona de confianza.

Maradona, junto a su médico, Leopoldo Luque tras su última operación Instagram La Razon

Se formó en la Universidad de Buenos Aires y es miembro de la Asociación Argentina de Neurocirugía y de la North American Spine Society. Cristian Fuster, el cirujano que operó en 2013 a Cristina Fernández de Kirchner de una lesión similar a la de Maradona, lo definió como uno de los mejores del país en su especialidad. Trabajó seis años en la Fundación Barceló y desde 2017 en el Hospital Alemán y en El Cruce, hasta convertirse en 2019 en uno de los directores de Columna Baires.

Artífice de un milagro

Se dice que fue él el que ideó el plan “Maradona fitness”, con el que Diego logró bajar 11 kilos durante una etapa de la cuarentena. La prioridad fue que no tomara alcohol para combatir el acecho constante de la balanza y, hasta en algún momento, fue capaz de patear una pelota de fútbol gracias a sus progresos. También fue el que vigiló su tratamiento de desintoxicación de su adicción al alcohol.

La primera vez que se encontraron fue en 2016 y, según cuenta el propio doctor, hablaron mucho más de fútbol que de cuestiones sanitarias, Maradona dio luz verde para que Luque se pusiera al frente de su recuperación.

Durante estos cuatro años el neurocirujano tenía como misión principal ocuparse de mejorar la motricidad del Diez, acosado por los dolores en las rodillas y los tobillos. Pero el vínculo se tornó mucho más cercano desde que Diego se asentó finalmente en su país.

Como parte del plan, el 24 de julio de 2019 el campeón del mundo en México 86 se sometió en la Clínica Olivos a una intervención en su rodilla derecha en la que le colocaron una prótesis para aliviar el dolor que sufre desde hace tiempo debido a una sinovitis aguda y artrosis. Esta operación fue la que le permitió reaparecer como técnico del Gimnasia.

Un motero que adora el fútbol

Luque nació en Lanús y vive en Adrogué con su esposa Romina y sus dos hijos. Es homónimo del exdelantero campeón del mundo en 1978, pero su relación con el fútbol se limita al ámbito amateur. Hincha del Independiente asegura que el manejo del balón no se le da del todo mal: “Soy mediocampista, raspo cuando hay que raspar. Y a la hora de mover la pelota, lo hago bien”. Una opinión que no compartía Maradona, que se burlaba de él cuando peloteaban para acelerar la recuperación del Pelusa. "Tenés los pies redondos, sos horrible. Es una falta de respeto; no a mí, a la pelota, pedile perdón', solía decirle en broma Maradona.

También es un amante de las motos, algo que era comprobable incluso en su “look” (las cazadoras moteras son su prenda fetiche) y era habitual verlo llegar o salir del hospital sobre las dos ruedas.

Ahora, se sienta en el banquillo acusado de haber causado o al menos no haber evitado la muerte del que fuera su amigo aunque esta no es su primera vez ante un tribunal. En 2011, el neurocirujano fue acusado de homicidio tras una pelea callejera en el barrio de Villa Caraza en la que murió un hombre de 43 años. El médico fue absuelto, pero su hermano y cuñado debieron cumplir una condena de 8 años de prisión.