Iñaki Peña, de cero a cien: estos son los partidos que se pierde Ter Stegen con el Barcelona tras decidir operarse

Iñaki Peña dejó una de las fotos del partido entre el Barcelona y el Atlético con la parada al tiro de falta de Memphis. Cuando entró al vestuario, fue recibido con una ovación de sus compañeros. En la grada, Ter Stegen le aplaudía. Después, le felicitó. "He trabajado durante mucho tiempo sin poder jugar y ahora me toca salir a competir de cero a cien para intentar hacerlo lo mejor posible. En ese sentido, estamos en un club en el que cada dos o tres días ‘te juegas la vida’ y hay que estar preparado", confesaba el guardameta en ESPN. Su presencia en la portería azulgrana no va a ser circunstancial, ya que Ter Stegen va a seguir el consejo de los médicos del club y se operará para acabar con sus problemas en la espalda. Se esperan dos o tres meses de baja.

Lo de "de cero a cien" de Iñaki Peña es literal, pues hasta esta temporada apenas había tenido minutos en el primer equipo. Empezó a ser convocado en la campaña 2021-22. En enero de 2022 se marchó cedido al Galatasaray, de la mano del técnico español Domènec Torrent, y jugó mientras Muslera estuvo lesionado. Dejó una buena impresión, pero Xavi se lo quedó como segundo portero para el curso 2022-23, con otro canterano como Arnau Tenas. El pasado julio Tenas se marchó al PSG (debutó el pasado fin de semana por la expulsión de Donnarumma y tuvo una actuación brillante) e Iñaki siguió en la Ciudad Condal, pese a que tenía ofertas.

Sólo cinco partidos

Pese a todo el tiempo que ha estado con los "mayores", el portero, en la cantera desde 2013 tras ser fichado del Villarreal, apenas había participado en cinco partidos con el primer equipo del Barcelona, y nunca había sido titular en Liga hasta hace dos semanas, cuando lo hizo contra el Rayo. "Confianza absoluta", dijo Xavi. Iñaki Peña ha tenido que jugar dos de los partidos más importantes del Barcelona hasta ahora: contra el Oporto, donde se jugaban la clasificación para los octavos de la Champions, y tuvo una actuación brillante; y contra el Atlético, en lo que podía suponer un paso atrás en la Liga. Ahora le espera el Girona, en circunstancias similares a las del equipo del Cholo, y todo lo que queda de diciembre, de enero (la Supercopa de España) y a ver qué pasa con febrero y el regreso de la Liga de Campeones, a los que Ter Stegen llegaría justo.

"Como se entrena, se juega", dijo Xavi de Peña. La actuación contra el Atlético la completó con otra parada muy del estilo Ter Stegen, aguantando y despejando casi como un meta de balonmano. "Intento aprender de él y ponérselo lo más difícil posible", afirma el canterano del alemán. Su puesto es el más ingrato en el sentido de que el portero titular lo suele ser en todos los partidos y todos los minutos. Es la segunda lesión importante de Ter Stegen desde que llegó al Camp Nou. En mayo de 2021 se operó de la rodilla izquierda y empezó tarde el curso siguiente y en parte lo notó, porque tuvo su peor año en el Barça y escuchó críticas por primera vez. El resurgir en la temporada 2022/23 fue espectacular: fue uno de los principales "responsables" del título de Liga. Esa inercia la había mantenido ahora, aunque con el equipo más irregular y jugando peor ha encajado más goles. Será operado en Estrasburgo por el doctor Afshin Gangi, según informa «Esport3». Es el mismo médico que intervino de algo similar, y recuperó, al piloto de Fórmula Uno Kimmi Raikkonen.

Los partidos que se pierde Ter Stegen

DICIEMBRE

Champions

Amberes (fuera)

Liga

Girona (casa), Valencia (f), Almería (c)

ENERO

Liga

Las Palmas (f), Betis (f), Villarreal (c), Osasuna (c)

Supercopa

Osasuna, en semifinales, y final si se clasifican

Copa del Rey

1/16 de final, y si se clasifican octavos y cuartos

FEBRERO

Liga

Alavés (f), Granada (c)

Copa

Semifinales, si el Barça está clasificado

Después son los octavos de final de Champions.