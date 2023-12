Infierno de abusos en el fútbol mexicano: "Se acostaba con menores, nos incitaba a beber alcohol, nos llamaba gordas..."

Cuando la versión femenina del deporte rey parece dar pasos agigantados, una cascada de denuncias de acoso y abusos sexuales muestran el lado más oscuro de este deporte. En octubre de 2021, las futbolistas de la liga de EEUU obligaban a parar el campeonato. La Liga Nacional de Fútbol Femenino de Estados Unidos confirmaban que los órganos judiciales de la FIFA han abierto una investigación sobre el escándalo sexual en el que se ha visto involucrado un entrenador y que generó la suspensión total de los partidos. Las afirmaciones de dos exjugadoras de coerción, las amenazas y los abusos sexuales contra Paul Riley llevaron al despido de su cargo de entrenador del equipo de North Carolina Courage. Sinead Farrelly y Mana Shim fueron las futbolistas que denunciaron públicamente los abusos sexuales de Paul Riley en The Athletic y los acontecimientos se precipitaron. Tras esta denuncia llegaron más y la guerra contra el depredador se extendió a otros países como Venezuela o Australia.

Ahora, el #Seacabó ha llegado al futbol mexicano donde varias jugadoras del Nexaca han decidido romper su silencio y relatar los graves abusos a los que se han visto sometidas.

Cinco futbolistas, de forma anónima, y la que fuera auxiliar técnica Rosa Romero acusan en Proceso de haberse acostado con menores, aprovecharse de su posición, y actitudes y comentarios machistas y gordófobos. Según el relato recogido por el citado medio mexicano, todas coinciden en algo: Gómez acostumbra invitar a las jugadoras a su casa; aunque generalmente es para que participen en fiestas donde consumen bebidas alcohólicas, también busca relacionarse sexualmente con ellas –sin importar que sean menores de edad–, y, a cambio, les ofrece la titularidad en el equipo. Quienes no aceptan son relegadas a la suplencia o acaban dejando el club. Las futbolistas que le rechazaban y eran indiferentes con su entrenador, recibían agresiones sobre el terreno de juego, ya que Gómez pedía al resto de las jugadoras que les dieran patadas.

Varias futbolistas denuncian que mostraron a Alberto Clark, director deportivo del club, mensajes de WhatsApp o Instagram, pero este hizo caso omiso a las denuncias y bromeó con un simple "es que me salió muy coqueto mi niño".

Declaraciones de las jugadoras

El testimonio anónimo 1, una exjugadora del Necaxa, cuenta el error que vivió durante su etapa en el conjunto de las Centellas: "Me invitaba a su departamento para una fiesta y para ir a tomar, pero como lo ignoré se molestó. Nos mandaba mensajes por WhatsApp o por Instagram, donde decía: ‘Vente al depa’ o ‘vente a tomar unas cervezas conmigo’. Él empezó a invitarme desde que llegó al equipo. Yo no dije nada, seguí trabajando con la esperanza de que lo que hacía en el entrenamiento y en el campo fueran mis argumentos para ganarme un lugar en el cuadro titular".

"Yo ya había escuchado sobre los rumores de lo que hizo en el Puebla y en la Selección Mexicana, de acostarse con jugadoras para promoverlas como titulares. En una charla que tuvimos de manera presencial en su oficina, en donde me pidió que le explicara cuáles eran mis expectativas en el club, me contó que estuvo con una jugadora de la selección cuando ella era menor y él le doblaba la edad. Algunas de las jugadoras de la Sub-18 del Necaxa, algunas menores de edad, se acercaron para decirme que también les escribía para invitarlas a su departamento, a cenar, a fiestas. También les decía que estaban muy bonitas. Hay jugadoras que terminaron acostándose con él, menores de edad, porque les prometió que impulsaría su carrera. Yo sé que hay dos menores de edad con las que se acostó. Muchas jugadoras le tienen miedo. Ya se han presentado pruebas a la directiva, fotos, audios, videos, capturas de pantalla, y hasta padres de familia saben, pero los de arriba no hacen nada", argumenta.

Testimonio anónimo 2: “Cuando Jorge llegó me hizo ilusión porque logró clasificar por primera vez al Puebla en la Liguilla del Clausura 2019, creí que Necaxa tendría un buen crecimiento, pero todo cambió como en mes y medio. Nos dimos cuenta de que llegaba en el coche de algunas jugadoras a los entrenamientos, empezó a salir a fiestas y de antros con las futbolistas. “Mis compañeras subían las historias –en Instagram–, donde se veía que él estaba con ellas y empezó a darle la titularidad a las jugadoras con las que salía, que eran entre cuatro a seis. Cuando ellas se equivocaban en alguna jugada del partido no les podíamos decir nada porque nos metíamos en un problema con él, ya que todo les justificaba y terminaba echándonos la culpa a nosotras –a quienes no accedían a salir con él–".

El testimonio número 3, una jugadora de Necaxa cuyo contrato acaba en junio, relata situaciones muy parecidas a la de su excompañera: "Desde su llegada al equipo comenzaron los rumores de que en Puebla se acostaba con las jugadoras, las invitaba a salir, las acosaba... Una compañera del primer equipo me contó que su novia, que era menor, casi fue abusada por Jorge, pues estaban en el departamento de él en una fiesta y al final los tres eran las únicas personas que quedaban en el lugar. Después me enteré de que también intentó abusar de…–se omite el nombre para evitar su revictimización–. Al otro día él le mandó un mensaje para decirle que lo sentía, que él no era así. Ambos estaban en una fiesta en su departamento, Jorge ya estaba pedo (sic), se la llevó a su cuarto, él se empezó a bajar el pantalón, ella le dijo que no, lo empujó y se fue. Al otro día le dijo que estaba borracho y que lo perdonara".

No solo era abuso y acoso sexual, sino que también ocurrían graves agresiones verbales: "Mis compañeras y yo creímos que el club lo solucionaría, pero como vemos que no pasa nada por eso estoy contando esto. A mí nunca me dijo nada. Sin embargo, presencié durante los entrenamientos cómo violentó verbalmente a mis compañeras. Si alguna de las jugadoras no se encontraba en el peso ideal, les decía gordas. Cuando llegábamos a tener un error durante algún partido, en la charla técnica nos decía mediocres. Una jugadora de la Sub-19 está chaparrita y él le empezó a decir que era una enana y que el futbol no es para personas enanas, que no va a llegar a ser nada".

Declaraciones Rosa Romero

La exauxiliar técnica, la cual ya le denunció públicamente, no se ha mordido tampoco la lengua en sus declaraciones a 'Proceso' y ha suscrito los testimonios de las futbolistas: "Conforme pasó el tiempo comenzó a tomar decisiones para elegir al cuadro titular que resultaron extrañas para mí: ponía a jugadoras que no tenían mucha calidad ni minutos en el torneo anterior, mientras que aquellas que tenían mayor calidad estaban sentadas. Había favoritismo por las jugadoras que le daban lo que quería. Empecé a enterarme por las jugadoras del Necaxa que él las invitaba a fiestas en su apartamento. Entre cuatro y seis jugadoras que eran titulares eran las que iban y las incitaba a que tomaran alcohol".

El comunicado íntegro del Necaxa

“Ante las publicaciones en redes sociales que han trascendido en medios de comunicación y con respecto a las declaraciones publicadas en la revista Proceso que involucran a Jorge Gómez, Director Técnico del Club Necaxa Femenil, en acusaciones de acoso laboral y violencia de género, queremos informar lo siguiente:

"Como institución estamos comprometidos con la integridad y el profesionalismo en todas nuestras áreas, y cualquier acusación de esta naturaleza se toma con la seriedad y la responsabilidad que merece.

Aunque hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal, la institución ha iniciado la implementación de medidas preventivas de acuerdo al Protocolo en contra del Acoso y Hostigamiento Sexual y Discriminación de la Liga MX. Apegados a nuestros principios de equidad y un ambiente libre de violencia de cualquier tipo, nuestra institución tiene completa apertura y disposición para escuchar a jugadoras y personal que quieran acercarse a nuestra Comisión de Atención al Acoso y Hostigamiento Sexual. Reafirmamos nuestro compromiso social, trabajando incansablemente para construir un Club que refleje los más altos estándares de ética y comportamiento”.