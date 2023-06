Joana Sanz revela todos los detalles de sus visitas a la cárcel y confiesa: "Aún no he podido insultarlo"

El pasado mes de mayo se cumplieron cuatro meses desde que Dani Alves ingresara en prisión acusado de abusar de una joven en la Discoteca Sutton de Barcelona. Desde entonces, han salido a la luz las declaraciones contradictorias de la joven y del futbolista, así como de sus allegados y equipos legales. Las filtraciones son constantes y el desgarrador testimonio de la víctima que salió a la luz hace unos días parecen complicar aún más la difícil situación del brasileño.

Pero tampoco son días fáciles para Joana Sanz -todavía mujer del futbolistas tras quedar aparcados los trámites de divorcio- que puso tierra de por medio para huir del acoso mediático al que dice estar sometida. Ahora, por fin, Sanz ha roto su silencia en una entrevista en la que revela los detalles de sus visitas a prisión.

La modelo se ha sincerado en Vanitatis, donde ha narrado como ha sido el calvario vivido desde enero y afirma que está "triste, asustada y bajo tratamiento psicológico. "En principio yo no daba crédito a nada. Me quedé en shock. Y todo me parecía gravísimo. Él entró en prisión sin haber pruebas. No nos olvidemos de que fue a declarar voluntariamente. Que no tuvo ninguna notificación para ir a hacerlo, nadie se lo pidió. Y de allí directamente lo llevaron a prisión" relata.

"Espero no equivocarme"

A pesar de las pruebas contra el futbolista y el desgarrador testimonio de la joven que se filtró hace unos días, la modelo aún confía en la inocencia de su todavía marido: " Creo en su inocencia y espero no equivocarme. Conociéndolo, puedo decir que Dani no es una mala persona. Que ha metido la pata con nuestro matrimonio, hasta el fondo, sí. Pero creo que él nunca hubiera hecho eso siendo consciente de que podía perderlo todo. Es demasiado grave".

La pareja se ha visto en tres ocasiones en la cárcel, pero hasta ahora ella no había revelado los detalles de estas visitas en un medio. En ese sentido, ha relatado que lo ve a través de un cristal y hablan a través del teléfono. Además, son cabinas transparentes con más personas al lado que escuchan todo lo que hablan. Ese es el motivo por el que le resulta violento y no han hablado de las cosas serias que les afectan. "Aún no he podido ni insultarlo", afirma.

Hablamos todos los días

La canaria también ha revelado que habla todos los días con el por teléfono. "Es la única manera que tengo de saber que está vivo. Yo no puedo llamarle, ni mandarle un mensaje. Y necesito saber cómo está. Si ha comido, si duerme, si hace ejercicio. Necesito saber que anímicamente está bien, para yo estar tranquila. Me preocupa que está en un sitio donde le puede pasar algo. No puedo evitar preocuparme por él, pero eso no significa que no esté dolida por lo que me ha hecho" afirma.

La modelo, que no ha cobrado ninguna cantidad económica por la entrevista, también se ha referido a su ruptura. "Yo me planteo el divorcio porque descubro que me ha sido infiel, pero, a pesar de todo lo que se ha dicho, aún no hemos iniciado los trámites. Seguimos casados. De momento solo es de palabra. Dani y yo tenemos una conversación pendiente porque ha roto unos valores que yo considero que son los que mantienen un matrimonio: el respeto y la confianza. Pero, pese a todo esto, seguiré estando ahí porque Dani es mi familia".

Desde hace meses, [[LINK:EXTERNO||||||https://www.larazon.es/deportes/futbol/mensaje-mas-contundente-joana-sanz-huida-busquen_202306026479ae9c21debe000197a13c.html]] que le persigue en la calle: “¿Por qué te gusta exponerte tanto y después te molesta que opinen?”, le preguntaba hace un par de semanas un seguidor. Y Joana aseguraba: “No me gusta exponerme, me exponen. “Soy perseguida por la calle, me esperan por fuera de mi casa, hablan de mí o de mi vida personal. Y lo peor de todo, inventan. Las veces que hablo es para contrarrestar informaciones falsas o ataques que afectan a mi imagen”. Pero no acaba ahí su respuesta. La relación con cierta prensa es imposible y ha tirado la toalla: !Me he dado cuenta de que, haga lo que haga, me van a perseguir. Pues no pienso seguir agachando la cabeza. Yo no he hecho nada. Cabeza alta y gran sonrisa, no pienso permitir que me hieran con ciertas preguntas. A veces sí que me agobio y no sé si llorar o salir corriendo. No soporto que me esperen por fuera de mi casa, me parece muy psicópata”.

Ahora, rompe su silencio, para tratar de zanjar las especulaciones sobre su relación.