El mensaje más contundente de Joana Sanz tras su "huida": "Ni me busquen..."

El pasado mes de mayo se cumplieron cuatro meses desde que Dani Alves ingresara en prisión acusado de abusar de una joven en la Discoteca Sutton de Barcelona. Desde entonces, han salido a la luz las declaraciones contradictorias de la joven y del futbolista, así como de sus allegados y equipos legales. Las filtraciones son constantes y el desgarrador testimonio de la víctima que salió a la luz hace unos días parecen complicar aún más la difícil situación del brasileño.

Pero tampoco son días fáciles para Joana Sanz -todavía mujer del futbolistas tras quedar aparcados los trámites de divorcio- que ha puesto tierra de por medio para huir del acoso al dice estar sometida. Joana Sanz ha decidido seguir adelante y centrarse de lleno en su carrera profesional para evadirse de toda la polémica y para ello abandonó la Ciudad Condal para establecerse en Madrid. Sin embargo, la modelo llevaba días en "paradero desconocido" y su actividad en redes había bajado considerablemente. Pero, según adelantó El Nacional, en su edición 'En Blau', la modelo española habría decidido 'dar esquinazo' al acoso de los paparazzi y escaparse unos días de relax a un idílico destino en la costa catalana. Joana Sanz estaría pasando unos días de sol, playa y descanso en la localidad barcelonesa de Castelldefels. La modelo disfruta allí de unas pequeñas vacaciones antes de trasladarse definitivamente a Madrid.

Ahora, tras unos días lejos del ruido mediático del "Caso Alves" la modelo ha roto su silencio en Instagram para mandar un contundente mensaje, el primero tras su "huida". La tinerfeña ha compartido con sus casi un millón de seguidores de Instagram un nuevo posado en bañador que acumula casi 6.000 ‘me gusta’ y que ha acompañado de dos mensajes escuetos pero que dejan claro que prefiere mantenerse al margen.

En primer lugar, junto al posado, Joana publicaba también una foto con la siguiente cita: “No lo analices tanto, vívelo más”. Y, en segundo lugar, acompañaba el ‘post’ de la siguiente frase: “Ni me busquen”.

Difícil relación con la prensa

Y es que la modelo vive una relación bastante complicada con la prens que le persigue en la calle: “¿Por qué te gusta exponerte tanto y después te molesta que opinen?”, le preguntaba hace un par de semanas un seguidor. Y Joana aseguraba: “No me gusta exponerme, me exponen. “Soy perseguida por la calle, me esperan por fuera de mi casa, hablan de mí o de mi vida personal. Y lo peor de todo, inventan. Las veces que hablo es para contrarrestar informaciones falsas o ataques que afectan a mi imagen”. Pero no acaba ahí su respuesta. La relación con cierta prensa es imposible y ha tirado la toalla: !Me he dado cuenta de que, haga lo que haga, me van a perseguir. Pues no pienso seguir agachando la cabeza. Yo no he hecho nada. Cabeza alta y gran sonrisa, no pienso permitir que me hieran con ciertas preguntas. A veces sí que me agobio y no sé si llorar o salir corriendo. No soporto que me esperen por fuera de mi casa, me parece muy psicópata”.

Un acoso que la ha llevado a mantenerse alejada de los focos.