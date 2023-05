La presunta víctima de Dani Alves: "Dije: ''Este tío me va a hacer muchísimo daño""

Dani Alvessigue en la cárcel sin fecha de salidad porque todos los indicios y declaraciones están en su contra. Es un preso más, que se está adaptando a la vida en prisión, mientras fuera de ella, los demás intentan rehacer su vida. Joana Sanz, su mujer, se ha mudado a Madrid, su ex esposa ha ido a Barcelona y la presunta víctima intenta recuperarse del trauma. En el programa 'En boca de todos' de Cuatro, han recogido un nuevo y dramático testimonio de ella, en el que vuelve a recordar qué sucedió aquella noche de diciembre de 2022: "Se me acercó y me dijo: '¿Es que no sabes quién soy? Y yo: 'No'", empieza contando cómo fue el primer acercamiento del ex fubolista del Barcelona: "Me dijo: 'Me llamo Dani, juego a la petanca en Hospitalet". Esas fueron las primeras palabras. "Recuerdo que me cogió la mano y me la puso como en su parte baja. Me volvió a decir que nos fuéramos. Yo dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo y pensé: '¿Y si me pone algo en la bebida? ¿Y si le hace algo a mi amiga?' Pensé de todo en muy poco rato", sigue contando la presunta víctima.

"Él me hizo como un gesto y fue cuando le dije a mi prima: 'No sé si voy'. Y me dijo, 'bueno, pues no pasa nada, y me hizo el gesto de vete y ya está". "Yo en ningún momento sabía dónde estaba yendo. Yo recuerdo dirigirme donde estaba él", recuerda acerca de cómo se marchó con él de la sala donde estaban todos. Pero no sabía dónde iba: "En ese momento dije: 'Seguro que es o una puerta hacia la calle o es una sala VIP o es otra zona de la discoteca'. Él abrió la puerta, recuerdo, y yo entré, y cuando entré vi dónde me estaba metiendo. Vi que era un lavabo diminuto, era muy muy enano. Solo tenía un retrete y para lavarte las manos", explica acerca de cómo le sorprendió el lugar al que le había llevado Dani Alves.

Los dramáticos recuerdos de la víctima de Dani Alves

A partir de ahí, los recuerdos son cada vez más dolorosos: "Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Recuerdo decirle 'no puedo, no puedo, me tengo que ir, no quiero', y él me empezó a decir muchísimas cosas. Cuando posteriormente me puso en el suelo yo recuerdo quedarme en shock, no sabía qué hacer allí", dice acerca del momento más duro.

"Sé que no solo me cogió del pelo y me hizo como ponerme de rodillas delante de él. En ese momento vi un tatuaje. Como de arco. Dije: 'Este tío me va a hacer mucho daño'. Entré en ese momento. Tuve mucho miedo. La cara, el tatuaje... y hasta día de hoy son escenas que me vienen mucho", cuenta de los recuerdos que no puede evitar.