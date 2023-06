Joselu: "Pido perdón a mi mujer y a mis hijos, hoy es el día más feliz de mi vida"

El delantero del Real Madrid Joselu Mato ha reconocido que ha "soñado" con volver a vestir la camiseta del conjunto blanco desde que se marchó del club y que este lunes es "uno de los días más felices" de su vida, y ha afirmado que "llevar el escudo" madridista en el pecho es "el honor más grande" que uno pueda tener, además de insistir en que él "no" llega para "sustituir a nadie".

"He soñado con este momento desde el día que me marché, estoy muy emocionado. Me gustaría dar las gracias al presidente, a José Ángel y a Carlo Ancelotti por la confianza y al RCD Espanyol y a toda su afición", declaró durante su presentación en el pabellón de la Ciudad Real Madrid, donde se desveló que portaría el dorsal '14', dejando libre el ansiado '9'. El atacante gallego, visiblemente emocionado, prometió que se dejará la piel por el equipo. "Llevar el escudo del Real Madrid en el pecho es el honor más grande que uno pueda llevar. Voy a darlo todo por él y desde siempre y para siempre, ¡hala Madrid!", finalizó, antes de dirigirse a la sala de prensa para atender las preguntas de los periodistas.

Ya junto al director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, Joselu no ocultó su alegría. "Hoy puede ser uno de los días más felices de mi vida, pidiéndole perdón a mi mujer y a mis hijos. He tenido la oportunidad de debutar en Primera División en el club más grande del mundo y uno siempre sueña volver cuando sale de aquí. Hoy es ese día y estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho estos últimos años y de tener la oportunidad de disfrutar de este grandísimo club", aseguró. Además, desveló que el fichaje "se cerró hace unos días", y que en el primer contacto "jamás se habla de ningún otro jugador". "Mis hijos y mi mujer creo que aún no se lo creen", dijo. "Yo he sido madridista desde pequeño, y cuando surgió la oportunidad de venir al Castilla la alegría fue inmensa. No lo valoras de la misma manera que ahora, porque tienes 18 años, pero te empapas de todo lo que transmite este club. Estuve dos años en los que aprendí unos valores que solo tiene el Real Madrid y eso me ha permitido conseguir grandes objetivos en mi vida futbolística y personal", subrayó.

Sobre si es el mejor momento para volver al club blanco, el de Silleda (Pontevedra), es muy claro. "La vuelta al Madrid siempre sabe bien, en cualquier momento. No hay mejor momento que este. A nivel personal me ha pillado en un buen momento en mi carrera, pero creo que eso no es lo importante. Vivir estos momentos es especial", aclaró. "Vengo a ayudar, a aportar todo lo que he aprendido, no soy quien para decir si va a venir más gente. Quiero disfrutar del momento, cuando empiece a entrenar estaré supernervioso", prosiguió. "Necesito unos días de vacaciones para asimilar todo. Quiero disfrutar del momento. La temporada no acabó como todos queríamos, pero todo pasa por algo. Estoy superorgulloso de lo que hemos conseguido con la selección y de poder estar aquí, me quedo con eso", manifestó. También confesó que todavía no ha charlado con Carlo Ancelotti. "No he tenido la oportunidad de hablar con el míster aun. Sé lo que puedo aportar a nivel individual y grupal. Ya mantendré las conversaciones que tenga que mantener con el míster y me adaptaré a lo que él me pida y estaré a su entera disposición", expresó.

"¿EL '14'? CUALQUIER NÚMERO ES IMPORTANTE EN EL REAL MADRID"

El gallego, sin embargo, no desveló si su nuevo dorsal, el '14', fue elegido por él o por el club, que podría haber dejado libre el '9' ante la posible llegada de otro delantero. "Llevar cualquier número con esta camiseta es especial. Yo nunca he ocultado mi madridismo porque lo he sentido así y en la vida hay que ser lo más natural posible", apuntó. "Cualquier número en el primer equipo del Real Madrid es importante y estoy superorgulloso de poder llevar cualquier número. Cualquier jugador en el mundo haría lo que fuera por poder vestir esta camiseta y creo que el número es secundario. Lo importante es estar aquí y disfrutar del momento. Disfruté con el '9' en el Castilla hace muchos años y poder tener un número entre los 25 mejores jugadores del mundo es increíble", continuó. Por otra parte, Joselu rechazó que haya llegado para ocupar el hueco del francés Karim Benzema.

"Yo no vengo a sustituir a nadie, yo vengo a poner mi granito de arena, a poner todo lo que he aprendido estos últimos años, a disfrutar y a hacer todo lo que me diga el entrenador. Sabemos el nivel que ha tenido Karim en este club, es uno de los mejores delanteros del mundo, pero yo creo que vengo a hacer otro tipo de trabajo. Estoy completamente comprometido con este club y no vengo a sustituir a nadie", señaló. "Como delantero, a uno lo que le gusta hacer es marcar goles, y yo voy a dar todo por este club. Es el club de mi vida, donde me enseñaron unos valores que jamás he olvidado durante toda mi carrera. Uno, cuando pisa el verde del Bernabéu, lo que quiere es hacer goles. Tenemos una plantilla suficientemente buena para que otros puedan anotar. He hecho goles durante toda mi carrera y no creo que ahora no vaya a ser así", indicó.

"Soy un jugador más físico, me gusta estar mucho en el área, me gusta hacer goles. La experiencia que me ha dado estar en dos de las mejores ligas del mundo me ha hecho crecer como futbolista. Las dos últimas temporadas, a nivel de números, he estado entre los mejores a nivel nacional, y todo eso quiero transmitirlo aquí", analizó. También recordó que en 2022 vivió en París la 'Decimocuarta' ataviado con la camiseta del Real Madrid. "El año pasado estaba apoyando a un familiar -su cuñado Dani Carvajal-. Uno siempre trabaja y sueña conseguir cosas como las de hoy. Quizás en ese momento no se te pasa por la cabeza, pero siempre he sido constante y trabajador y las cosas llegan por algo". Por último, habló de cómo se tomó Carvajal su regreso. "¡Imagínate cómo están mi mujer y su mujer! Nosotros tenemos poco que decirnos. Compartimos vestuario hace 11 años, seguimos teniendo una relación especial desde entonces, ahora muchísimo más cercana. Él está muy contento de que salga esta oportunidad y espero poder celebrar muchas cosas junto a él", finalizó.