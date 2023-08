Una jugadora del Barça femenino da la puntilla a la selección de Jorge Vilda: "Ellas no saben..."

Este domingo puede ser histórico para la selección española de fútbol. El equipo dirigido por Jorge Vilda está a un paso de lograr el primer Mundial de su historia. Para ello, tendrá que ganar a una Inglaterra que, a priori, no parte como favorito por parte de las casas de apuestas.

La final que disputará España contra Inglaterra en el Mundial femenino de fútbol será la decimocuarta final mundialista del fútbol español en toda su historia. Con ocho finales en todas las categorías masculinas y cinco en las femeninas, España ha logrado conquistar el título en cuatro ocasiones.

La Roja tendrá la oportunidad de disputar la primera final de un Mundial de su historia en categoría femenina absoluta después de eliminar a Suecia en Auckland. Si España se proclama campeona del mundo el fútbol femenino español conseguiría un triplete histórico, convirtiéndose en la única selección en ser campeona del mundo en sub'17, sub'20 y absoluta.

Pero a pesar de la brillante trayectoria de "La Roja" en este mundial no todos confían en su potencial para traer el trofeo a España.

"Nosotros sabemos, ellas no..."

Las jugadoras del FC Barcelona son mayoría en la selección de Vilda. Nueve jugadoras culés y ocho del Madrid, 'dominan' la lista del seleccionador español. En total, son 17 las jugadoras que aportan el primer y segundo clasificado del campeonato nacional: Misa Rodríguez (Real Madrid), Cata Coll (FC Barcelona), Laia Codina (FC Barcelona), Olga Carmona (Real Madrid), Ivana Andrés (Real Madrid), Irene Paredes (FC Barcelona), Ona Batlle (FC Barcelona), Oihane Hernández (Real Madrid), Rocío Gálvez (Real Madrid), María Pérez (FC Barcelona), Teresa Abelleira (Real Madrid), Aitana Bonmatí (FC Barcelona), Alexia Putellas (FC Barcelona), Mariona Caldentey (FC Barcelona), Claudia Zornoza (Real Madrid), Athenea del Castillo (Real Madrid) y Salma Paralluelo (FC Barcelona).

Pero el rival también cuenta con dos destacadas jugadoras del fútbol club Barcelona: Keira Walsh y Lucy Bronze. Y es esta última la que ha lanzado un dardo a España bajando el suflé de aquellos que ya las ven campeonas. Bronze cree que Inglaterra es favorita para ganar el Mundial, debido a que sus futbolistas tienen una "experiencia" en partidos decisivos que la selección española "no tiene".

"Nos enfrentamos a un equipo que personalmente conozco muy bien", ha asegurado Bronze. "Sabemos cómo ganar finales y ellas no saben. Eso es algo que España no tiene y que tenemos nosotros. Esa es una experiencia que no solo tengo yo, sino que muchos de estas jugadoras de Inglaterra tienen...", sentencia.