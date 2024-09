Koundé, el lateral derecho por obligación con el que Flick alucina: "Nunca había tenido a un jugador así antes"

Jules Koundé va a tener que dejar de recordar en sus comparecencias que él es central. El verbo debe empezar a usarlo en pasado: era central. El futbolista francés parece condenado a jugar de lateral derecho y con sus actuaciones no hace más que reafirmar la decisión de los entrenadores. Porque no es sólo en su club, también en la selección de Francia el costado derecho de la zaga es para Koundé y está rindiendo a un nivel tan alto que se ha quedado con la posición para él.

Todos los minutos

En el Barça de Flick ha sido titular en todos los partidos y es una de las dos piezas intocables de la defensa, junto con Iñigo Martínez. El otro puesto de central y el lateral izquierdo sí han rotado, pero ellos dos no. En el caso de Jules, además, ha jugado todos los minutos (Iñigo fue sustituido en el 81 ante el Villarreal, con el duelo ya resuelto). Sólo él y Raphinha no han tenido todavía descanso este curso en el que las apreturas del calendario y las lesiones están dando tanto que hablar.

El brasileño no se entrenó ayer con el grupo, lo mismo que Casadó, que trabajaron en el gimnasio. Iñigo Martínez y Eric García hicieron carrera al margen. "A los jugadores les damos la oportunidad de recuperarse. A veces es bueno no estar en el campo, hay que seguir el mejor tratamiento", explicó Flick. Koundé, en cambio, siempre quiere más. "Tú puedes decírselo, tú puedes decirle a Koundé que descanse. Es increíble. Nunca había tenido un jugador así antes. Después del partido, quiere entrenar. Le decimos que sólo haga tratamiento, pero dice: ‘No, quiero estar en la cancha’. Es increíble. Es un profesional absoluto. Es bueno ver que quiere mejorar. En cada entrenamiento trata de dar lo mejor. Es fantástico. Esta actitud no es normal", desveló el entrenador alemán.

La temporada pasada ya se hizo viral un vídeo suyo entrenando a las 4 de la madrugada, después de que el equipo llegara del partido en Cádiz.

Koundé fue protagonista del triunfo de su equipo ante el Getafe, con una llegada desde atrás en la que se asoció con Lamine Yamal y que terminó en el gol de Lewandowski, el único del partido. Este último día, la zona de mayor influencia de Koundé fue el ataque, ya que por momentos actuaba casi como extremo. En otros encuentros, como contra el Athletic Club, tuvo que contenerse más, y salió claro vencedor del cara a cara con Nico Williams.

El defensa francés apunta de nuevo a titular contra Osasuna esta noche, pese a la carga de partidos. Si logra la victoria, Flick podría igualar el mejor arranque de la historia del Barça en Liga, con ocho triunfos. El registro lo logró un técnico del que no se tiene precisamente buen recuerdo en el Camp Nou: Tata Martino en el curso 2013/14. "Siempre es bueno ganar. No nos centramos en si es un récord, lo hacemos en preparar un partido difícil. Son muy fuertes en casa y ya me han dicho que en el estadio el ambiente increíble", afirmó el preparador. Osasuna es el segundo mejor equipo de LaLiga en casa, con diez puntos de doce posibles.