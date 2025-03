Lamine Yamal no se corta y responde a las duras críticas de Van der Vaart: "Pantalones bajados..."

La selección española masculina de fútbol venció a la de Países Bajos este domingo en un trepidante encuentro en Mestalla (Valencia) que se decidió en la tanda de penaltis, en la que Unai Simón atrapó el sexto lanzamiento a Donyell Malen y Pedri González dio el billete a la Roja a la 'Final a cuatro' de la Liga de Naciones. Unai Simón volvió a emerger en la tanda de penaltis, como hiciera en la final de la pasada Liga de Naciones ante Croacia, para detener el lanzamiento de Malen en la muerte súbita. Luego llegó el turno de Pedri, que no falló y selló el billete de España a la 'Final Four', donde los de Luis de la Fuente se medirán a Francia en semifinales.

Un encuentro que vino precedido por una polémicas palabras de Van der Vaart sobre Lamine Yamal y a las que la perla blaugrana no ha tardado en responder tras apear a Países Bajos de la Nations league.

El exjugador del Real Madrid consideró que el partido de Lamine ante su país no fue el mejor, resaltando la figura de su marcador, Hato. “Hato cometió un error garrafal en ese primer tanto de España, y entonces uno pensaba: ¿a dónde va a llegar esto? Pero nuestro jugador se recuperó muy bien”.

El dardo de Van der Vaart

No solo quiso resaltar la figura del defensa, sino que atizó al futbolista del Barça: “Parecía que a Yamal no le sentó bien (enfrentarse a Hato). Son cosas en las que me fijo: veo cosas que me empiezan a molestar un poco. Pantalones un poco bajados, no esforzarse mucho, gestos un poco superficiales...”, sentenció sobre Lamine.

Van der Vaart fue muy duro con el jugador de 17 años, diciendo que debería estar más contento con lo que juega: “Es entonces cuando pienso: si eres tan joven, deberías estar contento por cada minuto que juegas con España. No importa lo bueno que seas: a esa edad, tienes que demostrarlo cada minuto y en cada partido. Pero eso no cambia el hecho de que Hato, simplemente, lo tenía en el bolsillo”, añadió.

Unas palabras que han provocado que Lamine le deje un recadito en redes sociales con el pase a la "final four" en el bolsillo.

El mensaje de Lamine Yamal Instagram

El blaugrana no dudó en publicar una foto del ex del Real Madrid en su cuenta de Instagram junto a un mensaje bastante contundente: "Pantalones bajados, un gol, penalti fallado y en semifinales". "Hehehehehe ¡Vamos España!", sentencfió en su mensaje a Rafael van der Vaart.