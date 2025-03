Las claves de España para seguir ganando

La última imagen de la selección española antes de que Luis de la Fuente se sentara en su banquillo fue una desastrosa tanda de penaltis contra Marruecos que la dejó fuera del Mundial de Qatar. Desde entonces, España ha ganado las dos tandas de penaltis a las que se ha enfrentado y los dos torneos que ha disputado.

Aunque en esta eliminatoria contra Países Bajos España ha dado síntomas de relajación después de adelantarse en el marcador, esta selección no se cansa de ganar. Al menos eso dice el seleccionador, que destaca la capacidad de sufrimiento de los internacionales españoles. «Yo cuando hablamos de sufrimiento no le doy una connotación negativa, no entiendo el deporte sin sufrimiento y casi la vida. Cuando te encuentras un partido de estas características, con un rival como Países Bajos, vamos a sufrir. Me parece muy bonito ganar sufriendo. Ganar fácil no le gusta a casi ningún deportista. En esas circunstancias nos encontramos muy cómodos- Este equipos es insaciable, queremos seguir ganan do y dar alegrías a esta afición», reconoce De la Fuente.

El seleccionador ha construido una selección joven, la más joven de las ocho cuartofinalistas de la Liga de Naciones. Mezcla bien jugadores expertos, aunque no hayan cumplido los 30, futbolistas que han acompañado a De la Fuente en toda su carrera como seleccionador y otros más jóvenes. En el primer grupo están Mikel Merino y Mikel Oyarzabal, el autor del gol del empate en la ida y el de los dos primeros en la vuelta. «Merino inició la andadura conmigo en 2015 y ha ganado todos los títulos conmigo, con Unai Simón y con Mikel Oyarzabal menos en sub19. Son dos futbolistas que son dos valores seguros: talento futbolístico excepcional, con sentido de equipo, madurez, templanza, aportan muchísimo en el campo por su talento futbolístico, son jugadores muy versátiles, que pueden jugar en diferentes demarcaciones con rendimiento muy fiable y fuera del campo dan esa templanza y esa tranquilidad. Se lo ganan en sus clubes y el rendimiento que tienen con nosotros es absolutamente de alabar», explica De la Fuente. A esa generación pertenece también Rodri, que ganó la Eurocopa sub ‘19 con ellos y que renunció a jugar la sub’21.

Entre los nuevos se ha colado ahora Dean Huijsen, que debutó en Róterdam y que ya fue titular en Valencia por la lesión de Cubarsí y por las cualidades que demostró en su estreno. «Otra buena noticia para el fútbol español. Grandísima noticia», dice De la Fuente. «Jugadores tan jóvenes que se incorporan con normalidad a una exigencia competitiva máxima y lo hacen como si llevaran muchos años compitiendo en la élite y con nosotros. Ha encajado muy bien por conceptos futbolísticos y por aspecto personal y humano. Es un chico magnífico y aporta mucho al grupo que tenemos de buenas personas y mejores futbolistas», añade. «Estamos muy contentos Otro más que se suma a esta causa y esta familia no para de crecer».

Pero sobre todo el seleccionador destaca las ganas de ganar de sus jugadores. «Esta selección es muy joven, tiene un grandísimo recorrido y lo más importante es la actitud de estos futbolistas. Son insaciables deportivamente, quieren seguir compitiendo, están educados en competir para ganar. Recuerdo hace dos años cuando alguien dijo que esta es una competición menor [la Liga de Naciones]. En las semifinales hay tres campeones del mundo y un campeón de Europa. A este nivel te pueden ganar, pero nosotros vamos a estar siempre cerca de ganar. Porque no se puede ganar siempre, eso lo sabemos».

Y para competir De la Fuente prepara todos los detalles. También los penaltis. «Los preparamos durante la semana. Los especialistas se centran más en esa faceta, pero cuando llega la tanda la primera charla es de tranquilidad, de descargarles de responsabilidad, y reconociendo la gran valentía que hay que tener para lanzar. Teníamos los cinco primeros decididos y el sexto también. El problema hubiera sido a partir del sexto», asume De la Fuente. Pero eso también le sale bien.