Lío monumental con la nueva camiseta de la selección catalana: "¡Inútiles!, ¡Españoles!..."

Unas selecciones al margen de España que puedan competir a nivel internacional siempre ha sido una de las banderas del independentismo y, en los últimas días, la selección catalana ha saltado de nuevo al terreno político al formar parte de las propuestas que Pedro Sánchez no ha dudado en poner sobre la mesa de negociación con Junts para lograr su apoyo a la investidura. El líder del PSOE está dispuesto a ceder el reconocimiento internacional de las selecciones catalanas en distintas disciplinas deportivas, a cambio del apoyo de Junts y ERC a su investidura. Pero, el combinado catalán no es solo noticia por ser moneda de cambio en un futuro pacto político sino por una metedura de pata en la nueva elástica que lucirá sobre el césped.

La "chapuza" con la nueva camiseta de la selección catalana de fútbol ha hecho estallar las redes sociales. Y es que la Federació Catalana de Futbol (FCF), de la mano de Adidas, ha eliminado la senyera y sus cuatro barras de la equipación. Pero el enfado del independentismo va más allá porque, para colmo, ahora lucirían una nueva bandera de cinco franjas rojas, que coincide con la enseña que la plataforma anti independentista S'Ha Acabat! llevó a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

En su presentación en redes, la organización asegura que el nuevo modelo tiene "la esencia de la cuatribarrada" —cuando "cuatribarrada" quiere decir, literalmente, que tiene cuatro barras.

"¡Poned cuatro barras!"

La publicación no ha pasado desapercibida y acumula un sinfín de quejas y comentarios negativos: "Poned cuatro barras, inútiles"; "¡Si tuviera cuatro barras, me la compraría! Así, no. Rectificad ahora que todavía podéis"; "Mucha camiseta, pocas matemáticas"; "¿Cuatribarrada con cinco barras?"; "Españoles", son algunos de los comentarios que pueden leerse en redes sociales.

La FCF de momento no se ha pronunciado sobre la polémica ni sobre la exigencia de rectificación.

La Federación Catalana de Fútbol realizó ayer el acto de presentación la nueva temporada 2023/2024, donde además de la presentación polémica de la nueva camiseta de la selección, también se ha presentado la estructura deportiva de las selecciones masculinas y femeninas de fútbol y fútbol sala. La selección catalana de fútbol no juega un partido desde el 25 de mayo de 2022, cuando se enfrentó en Montilivi a Jamaica (6-0).