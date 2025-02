Mbappé se pone el frac en su primera gran noche de Champions con el Madrid

«Hat trick», 77 minutos de juego y 45 segundos de ovación atronadora de la grada del Bernabéu, que acababa de vivir la primera gran noche europea de su nueva estrella. Mbappé destrozó al City mostrando todo su repertorio y volando ante un equipo que no puede ni andar. El francés estuvo mucho tiempo flirteando con el Madrid, conscientes los dos que el destino les iba a unir en algún momento para días como el de la goleada al City en la repesca de la Champions. Kylian ya había sufrido las noches mágicas del Bernabéu como rival, y ayer le tocó disfrutarlas por primera vez, con un estadio con el espíritu de las remontadas desde la llegada del autobús a Concha Espina, aunque esta vez no hacía falta.

Mbappé, con gestos de motivación mientras sonaba el himno de la Champions, se puso el frac para presentarse de verdad en el continente con su nueva camiseta y el resultado fue su primer triplete en la Liga de Campeones vestido de blanco, el segundo como madridista después del que le hizo al Valladolid. El galo suma 14 goles en los últimos once partidos, unas cifras que confirman lo que su entrenador lleva tiempo diciendo: que su adaptación ya ha terminado y que está cada vez más cómodo en el ataque del Real Madrid. En su segundo gol, una jugada que empezó Courtois, participaron los cuatro de arriba, esos que se suponía que no podían jugar juntos y ahora han demostrado que sí, siempre que se pongan el mono de trabajo que no regatean en las grandes citas. «Ha sido una noche perfecta para el equipo, queríamos clasificarnos, porque el objetivo era estar en los octavos de final de la Champions. En casa somos fuertes, y hemos hecho un gran trabajo colectivo», decía en Movistar + Mbappé, que ya lleva 28 goles en la temporada y no se pone límites. «Si puedo marcar cincuenta, pues cincuenta, pero lo importante es ganar títulos, porque en mi carrera he marcado muchos goles, pero a veces para nada. Así que firmo con sangre marcar algún gol menos y levantar títulos», continuaba el gran protagonista de la noche, feliz por esa transformación desde su mala noche en San Mamés. Desde entonces, lleva 18 goles en 18 partidos: «No quería venir aquí para jugar mal, quería escribir historia para el Madrid, el tiempo de adaptación se ha acabado», confirmaba.

«Estamos contentos por él. Está cada día mejor, es un crack, vino a un equipo campeón de Europa, y ahora hemos añadido un crack más», decía Rodrygo.