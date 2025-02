Real Madrid - Manchester City, en directo hoy: previa y alineaciones, Champions League

La UEFA Champions League regresa al Santiago Bernabéu con una de las eliminatorias más esperadas de la temporada. Tras una victoria por 2-3 en el Etihad Stadium, el Real Madrid buscará sellar su pase a los octavos de final ante un Manchester City que llega con la obligación de remontar. Sin embargo, en la previa del partido, el protagonismo no solo lo ha tenido el duelo continental, sino también la polémica arbitral que envuelve a LaLiga.

El Real Madrid busca sellar su clasificación

Los de Carlo Ancelotti llegan al partido con una ligera ventaja tras su gran actuación en Inglaterra. El técnico italiano ha sido claro en la rueda de prensa: "Tenemos una pequeña ventaja, hay que aprovecharla y plantear el mismo partido que en la ida, que salió bien". A pesar de ello, sabe que su equipo tendrá que dar el máximo para frenar a un City que llega herido y con hambre de revancha.

Uno de los jugadores clave en la ida, Fede Valverde, también transmitió confianza en la clasificación: "Veo cómo están entrenando mis compañeros estos días y eso me genera mucha confianza para poder clasificar. Hicimos un gran partido en Inglaterra y eso nos permite estar un poco más tranquilos en casa". El uruguayo apunta a ser titular y, muy probablemente, portará el brazalete de capitán.

Un Manchester City con todo por jugarse

A pesar de la derrota en la ida, el City de Pep Guardiola nunca se da por vencido. El entrenador catalán minimizó sus opciones en rueda de prensa, afirmando que su equipo solo tiene un "1% de posibilidades de remontar", pero Ancelotti no cree en esas palabras: "De verdad él no lo piensa. Mañana le voy a preguntar antes del partido. Él piensa que tiene más, igual que nosotros no pensamos que tenemos el 99%".

El equipo inglés contará con su tridente ofensivo liderado por Erling Haaland, quien no tuvo su mejor noche en la ida pero sigue siendo una amenaza constante. Además, Kevin De Bruyne y Bernardo Silva serán fundamentales en la generación de juego de un City que necesita al menos dos goles para avanzar.

La polémica arbitral en LaLiga eclipsa la previa

Aunque la Champions debería ser el foco de atención, la situación arbitral en LaLiga también ha sido protagonista en la rueda de prensa de Ancelotti. El técnico del Real Madrid se mostró crítico con el VAR y las decisiones arbitrales recientes que han perjudicado a su equipo en la competición doméstica. "En la Champions el VAR interviene solo cuando es necesario", afirmó el italiano, dejando claro que se siente más tranquilo con los arbitrajes europeos que con los de LaLiga.

Sobre las quejas del club blanco en relación a los últimos encuentros, Ancelotti fue tajante: "Comento lo que veo y solo creo que en estos tres partidos han cometido errores bastante claros". Sin embargo, evitó hablar directamente sobre si la Liga está "adulterada", una palabra que en las últimas semanas ha sonado con fuerza en el entorno madridista.

Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Tchouaméni, Mendy; Ceballos, Bellingham, Modric; Vinicius, Rodrygo y Mbappé.

Manchester City: Ederson; Lewis, Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Stones; Savinho, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish; Haaland.

Un Bernabéu listo para otra noche mágica

El Santiago Bernabéu se prepara para vivir otra de esas noches mágicas en la Champions League. Con el factor campo a su favor y una ligera ventaja en el marcador, el Real Madrid buscará imponer su jerarquía en la competición y asegurar su pase a la siguiente ronda.

El City, por su parte, llega con la presión de remontar y con la necesidad de mostrar su mejor versión si quiere seguir con vida en la Champions. Lo que está claro es que este martes, en el templo del madridismo, nos espera un duelo electrizante que nadie querrá perderse.