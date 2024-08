Mercado de fichajes, en directo hoy, 26 de agosto: última hora rumores FC Barcelona, Real Madrid, Atlético

Según informa The Telegraph, el Chelsea estaría considerando la posibilidad de incluir a Raheem Sterling en un acuerdo por Jadon Sancho del Manchester United. Este intercambio podría ser una solución para ambos clubes, ya que ex del City no entra en los planes del Chelsea y Sancho ha tenido dificultades para consolidarse en el United. Sin embargo, este movimiento podría generar controversia entre los aficionados del Manchester City, debido al pasado de Sterling como jugador clave en el equipo citizen antes de su llegada al Chelsea.

Esta posible operación añade una capa de complejidad al ya agitado mercado de fichajes de la Premier League.