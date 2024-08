Acuerdo verbal entre James y Rayo Vallecano

James Rodríguez ha estado en boca de todos durante el mercado de fichajes de verano. Tras haber sido el mejor jugador de la Copa América 2024, revivió el interés de varios equipos en todo el mundo. Los rumores fueron desde Arabia Saudí hasta Brasil, pasaron por Argentina pero todo indica que se materializarán en certezas en España, puntualmente en el Rayo Vallecano.

El regreso del colombiano a Europa parece inminente, después de una controversial salida de São Paulo de Brasil que la precedió un paso intermitente por Inglaterra, Qatar y Grecia, en ese orden. James vuelve a Madrid en donde vivió sus mejores años como futbolista cuando se vistió de merengue entre el 2014 y el 2020. Ya han pasado 10 años desde que el Real Madrid pagó 75 millones por su fichaje al Mónaco, tras ser uno de los jugadores más destacados del Mundial de Brasil. Con el conjunto blanco jugó 125 partidos, anotó 37 goles y dio 42 asistencias. Ganó nueve títulos, entre ellos dos Champions League y dos Ligas.

Aunque ahora su presente es diferente, el reto estará en demostrar que la calidad de su zurda sigue intacta, ahora vestido con la elástica del Rayo. Según informó Fabrizio Romano, en la reunión que se llevó a cabo en la mañana del domingo 25 de agosto se acordó el fichaje hasta junio de 2025; sin embargo, el contrato también abarcará la posibilidad de extender su estadía un año más, es decir, hasta junio de 2026.

Por el momento solo restan trámites formales como la revisión de documentos y los exámenes médicos. Sin ningún contratiempo adicional, el cucuteño estampará su firma y se vestirá con la camiseta blanquirroja, la misma que la temporada anterior llevó su compatriota Radamel Falcao García.

Otros clubes de LaLiga interesados

Desde diferentes ligas del mundo salieron rumores sobre el posible destino de James Rodríguez; sin embargo, el colombiano siempre fue claro en su interés de volver a España. Aun contando con una aparente oferta de River Plate de Argentina, el exmadridista se decantó por el conjunto de Vallecas con el fin de mantenerse en el más alto nivel competitivo y continuar su carrera en la ciudad en la que en el pasado fue feliz.

Por esa razón también los rumores lo acercaron al Getafe, pero el interés por el jugador de 32 años fue desmentido por su presidente Ángel Torres, previo al duelo ante el Rayo: "Lo ofrecieron hace un mes y hace una semana han venido otra vez por otro agente. Consultamos con el míster y él dijo que no era lo que necesitaba".

Un fichaje de lujo en Vallecas

La incorporación de James Rodríguez al Rayo Vallecano es un negocio redondo para el club madrileño. El astro colombiano llega en gran nivel y gratis, lo que facilita completamente su incorporación. Esto lo convertiría en el sexto refuerzo para el técnico Iñigo Pérez tras los arribos de: Pelayo Fernández, Gumbau, Embarba, Pedro Díaz y Augusto Batalla.

El estratega español también se refirió a la llegada del colombiano pero de forma muy cautelosa: "Los buenos futbolistas nos gustan a todos, sea James u otro jugador. Ya dije lo que pensaba de él, es un jugador importante. Pero lo cierto es que entras al vestuario y no está. No puedo opinar de jugadores que no lleven todavía La Franja. Me mantengo un poco al margen y veremos lo que pasa los próximos días".