Mourinho rompe su silencio mientras las redes arden con su supuesto rechazo al Barça

José Mourinho ha roto su silencio en redes sociales tras ser despedido como entrenador de la Roma. El mensaje fue publicado poco después de abandonarel campo de entrenamiento de la Roma luchando por contener las lágrimas.

En un comunicado, publicado en su perfil de Instagram, Mourinho agradeció a los aficionados de la Roma el calor recibido durante su estancia en la ciudad eterna. "Sudor, sangre, lágrimas, alegría, tristeza, amor, hermanos, historia, corazón, eternidad", escribió junto a un vídeo con montaje de los mejores momentos de su paso por el banquillo. Los aficionados de la Roma inundaron la sección de comentarios de la publicación de Mourinho agradeciéndole su tiempo al frente del club.

"Señor [entrenador] ni siquiera cuando mi ex me dejó me sentí tan herido", "Gracias por lo que hizo míster, despertó una ciudad y no lo olvidaremos" o "No estoy llorando, tengo la Conference League en el ojo", se puede leer en los cintos de comentarios que inundan su perfil.

Y es que, a pesar de los malos resultados en la liga, que lo vieron terminar sexto dos veces en sus dos temporadas completas al mando y dejar el club en noveno lugar, Mourinho todavía disfruta de una buena relación con los fanáticos de la Roma.

"The Especial one" ganó la Europa Conference League inaugural durante su primera temporada al mando y terminó subcampeón de la Europa League en la segunda. Sin embargo, quedar eliminado de la Copa Italia en el clásico ante Lazio firmaba su sentencia.

Cuatro horas después, el club anunciaba la llegada de De Rossi como sucesor. El ex mediocampista de 40 años retornará así a Trigoria a cuatro años de su despedida del club de sus amores para iniciar una aventura por Boca Juniors en Argentina (2019-20) que marcó su retiirada. Tuvo una experiencia como asistente técnico en la selección italiana recientemente y formalizó su debut como entrenador principal en el Spal a lo largo de 17 partidos.

“Estamos felices de poder traspasar la responsabilidad técnica de la AS Roma a Daniele De Rossi, ya que creemos que el liderazgo y la ambición que siempre lo han caracterizado pueden ser decisivos para perseguir hasta el final los objetivos que el equipo tiene por delante de la temporada" anunció el club en un comunicado.

Pero ya todo esto ha quedado atrás y ahora, las especulaciones sobre el futuro del portugués es el asunto que arrasa en redes. Tras confirmarse su salida de la Roma y tras el batacazo del FC Barcelona en la Supercopa ante el Real Madrid, muchos lo vieron dirigiendo el banquillo culé en sustitución de un Xavi Hernández cada día más cuestionado.

Los usuarios han recordado el paso de Mou por el Camp Nou en 1996 y también como en el 2008, el Barça tuvo que elegir entre Pep Guardiola y José Mourinho para los banquillos. El club azulgrana descartó al portugués y se quedó con el de Santpedor, alegando motivos de conducta.

Un rechazo que podría haber resultado ser un "boomerang" en la etapa actual. Y es que, según adelanta "El Debate", dos personas cercanas a Joan Laporta, presidente del Barça, han llamado a Mourinho para tomar las riendas del equipo desde este mes de enero. La respuesta ha sido clara y concisa por parte del luso: "no". El entorno de Laporta le insiste para que cese a Xavi Hernández como entrenador del primer equipo, y que en su lugar busque una alternativa que bien podría ser la del propio Mourinho.

Una información que ha provocado un auténtico revuelo en redes sociales.