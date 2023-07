Un día en la vida de Alex Morgan durante el Mundial Femenino 2023

El día comienza con energía mientras Alex realiza un poco de bicicleta en la sede de entrenamiento en Bay City Park. "Según mi anillo Aura, he dormido 11 horas y 21 minutos", bromea la futbolista con sus compañeras de equipo, demostrando su entusiasmo y frescura para enfrentar un día intenso de entrenamiento.

El descanso también es importante en los grandes torneos, y Alex disfruta de su momento de relajación viendo Netflix. Mencionó emocionada que le está gustando mucho la serie musical 'Daisy Jones and The Six'. Después, se dirige al campo para la sesión de entrenamiento de la mañana, donde comparte risas y curiosidades con sus compañeras de equipo, revelando datos interesantes como el hecho de que los ojos azules tardan más en adaptarse al sol.

El resto del día de Alex Morgan está lleno de actividades, desde un rondo hasta una breve rueda de prensa y firmas de autógrafos para sus jóvenes seguidores. La futbolista disfruta de cada momento y sonríe ante el cariño y admiración de los fans más pequeños, quienes la ven como una de las mejores jugadoras.

La superestrella de la USWNT encabezará el ataque en su cuarta participación en la Copa Mundial Femenina, junto con otras talentosas compañeras de equipo. Juntas, buscan lograr el famoso "three-peat", ganando su tercer torneo consecutivo en Australia y Nueva Zelanda.