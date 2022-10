Marcos Senna: “Va a ser divertido ver a Vinicius con Brasil en Qatar”

Marcos Senna (Río de Janeiro, 1976) ponía el equilibrio en la selección española que ganó la Eurocopa de 2008. Ahora es el director de Relaciones Institucionales del Villarreal y la cara visible del evento en el que este fin de semana Awex Education seleccionará a jóvenes futbolistas para darles una beca para estudiar y jugar en Estados Unidos.

¿Cómo se siente en este nuevo papel de cazatalentos?

No esperaba esta invitación por parte de Awex Education, pero cuando me enteré del proyecto me interesó. Sigo siendo el director de Relaciones Institucionales del Villarreal. Es un bonito proyecto y a partir de ahí empezó todo. Me siento orgulloso de ser la cara de este proyecto. Es por una muy buena casa, se junta el deporte y la educación y mi club, el Villarreal, también fomenta eso.

En sus tiempos era difícil estudiar y jugar a la vez...

Lo primero que pensé es que yo no había tenido la oportunidad de compaginar estudios con fútbol y ahora podía echar un cable de alguna manera. Hay que ver los chicos que tienen un cierto talento y a partir de ahí elegir 50 plazas. No es nada fácil y hay que animar a los que se quedan fuera, porque la vida no se acaba ahí.

Jugó con España el Mundial 06 y ganó la Euro 08. ¿Cómo ve a este grupo de Luis Enrique?

Esta selección puede sorprender. No está teniendo una continuidad de partidos buenos, pero en la última Euro estuvo a un paso de llegar a la final cuando nadie lo esperaba. Todos tienen en cuenta a España por su historia reciente y se han incorporado grandes talentos jóvenes.

¿Le gusta ese centro del campo con Busquets, Pedri y Gavi?

Hace falta esa mezcla de veteranos con jóvenes. Gavi y Pedri me llenan los ojos, hacen cosas que parecen veteranos y Busquets desde atrás organizando y dando fútbol, que tiene mucho. Sergio es uno de esos cracks que hace mejor al de al lado. Con él, el balón siempre te llega redondo y no cuadrado.

¿Nos falta un goleador?

Esta mala dinámica en ataque puede cambiar en cualquier momento. Igual Morata y compañía empiezan a enchufar goles. Pero comparar lo de ahora con Villa y Torres es complicado. Hay que confiar en lo que tenemos. Luis Enrique es un gran entrenador, que tiene su personalidad.

¿Su favorito es Brasil?

Veo una selección muy fuerte, con el mismo entrenador [Tite] desde hace mucho, que es importante. Tiene una generación de futbolistas que está a mucho nivel en sus equipos: Raphinha, Vinicius, Richardlison, Neymar... a nivel ofensivo. Pero también atrás y en el medio es una selección completa. Veo a Brasil muy favorita, aunque es un torneo corto que se le puede complicar a cualquiera.

¿Qué espera de Vinicius?

No sé si va a ser titular, pero ya no es una promesa, es toda una realidad que puede marcar las diferencias. Lo hemos visto en el Madrid, que hace cosas con mucha confianza que antes no hacía. Va a ser divertido verlo entrar y hacer en la selección lo que hace en su equipo. Bendito problema tiene Tite para elegir once jugadores.

¿Argentina es menos favorita de lo que piensa su hinchada?

Cuando está Messi hay que prestar atención y se trata de Argentina, así que hay que respetarla, pero creo que Brasil llega con un puntito más al Mundial. Es una selección más completa.

¿Y Francia?

No está brillando para la cantidad de estrellas que tiene en cada posición, pero si empieza a funcionar, cuidado. Es favorita por futbolistas, pero por juego, a día de hoy, veo a Brasil por encima.

¿Con el Mundial tan cerca le entran ganas de volver a jugar?

En estos siete años nunca he tenido el gusanillo de volver. Las pachangas me dan pereza. Tengo un amigo que los martes me invita, siempre digo que voy a ir y todavía no he ido. Acompaño a mis hijos a sus partidos y así me divierto.