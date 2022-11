Klaus Augenthaler (1957, Alemania) ganó un Mundial con la selección germana, siete Bundesligas, tres Copas alemanas y dos Supercopas con el Bayern de Múnich. La Copa del Mundo que levantó en 1990 fue uno de los hitos del fútbol germano. El rival fue la Argentina de Maradona con quién se emparejó precisamente el central.

Si en los 90 le hubieran dicho que 32 años después se iba a jugar un Mundial en invierno, ¿qué hubiera respondido?

Suelo ver los deportes de invierno en televisión, pero un Mundial de fútbol no me lo hubiera imaginado. No tenían que haber dado el Mundial a Qatar.

¿Por qué razones?

Hace poco tiempo me preguntaron lo que sentía al ver cosas injustas en el mundo como que mueran de hambre dos millones de niños en África cada año. Pienso que se dona mucho dinero y alimentos, pero solo llega una parte a esa gente debido a la corrupción. Esto sólo es un ejemplo, pero luego cuando estamos estresados por cualquier cosa mínima nos enfadamos.

¿España es un peligro para Alemania?

España tienen un muy buen equipo que se caracteriza por ser todavía muy joven y les estoy viendo con mucha confianza. Seguro que afrontan este encuentro contra Alemania con la misma confianza que ante Costa Rica y no permiten relajaciones.

¿Impone respeto España?

Por supuesto. España impone respeto a Alemania porque tiene un fútbol que les hace especiales. Ambos equipos son los favoritos del grupo, pero la diferencia es que España llega al partido con una victoria. Siempre han tenido buenos jugadores para la selección.

¿Luis Enrique es el mejor seleccionador del Mundial?

Veremos hasta dónde lleva al equipo y responderé (risas).

Pese a la derrota inicial contra Japón, ¿cree que Alemania puede ser campeona del mundo?

Alemania no puede ser campeona del mundo si la defensa juega como lo hizo ante Japón.

Fußball Weltmeisterschaft 1990



Thomas Berthold

Bodo Illgner

Jürgen Kohler

Guido Buchwald

Rudi Völler

Klaus Augenthaler,

Pierre Littbarski

Andi Brehme

Thomas Hässler

Jürgen Klinsmann

Lothar Matthäus #GERJPN pic.twitter.com/UFfMczdOwu — 🇩🇪Deutscher Schäferhund (@DeutscherSchfe3) November 23, 2022

¿Pero fue un problema de falta de calidad o de estar poco concentrados?

Un problema de enfoque defensivo...

¿No cree que se malacostumbraron con los Beckenbauer, Matthäus y compañía?

¡Me emociona escuchar el nombre de Beckenbauer! Era un jugador sensacional y es el futbolista que más me impresionó de todos los que vi. Fue una gran generación y ganar aquel Mundial solamente me trae buenos recuerdos.

¿Ganar a Maradona les motivó todavía más?

A Maradona no le podía defender uno solo. Jugué tres veces contra él. Recuerdo que una de ellas fue en su mejor momento en el Nápoles y luego con Argentina en dos ocasiones. Tenía algo especial que lograba que no me concentrara bien de lo bueno que era.

saluda a Klaus Augenthaler antes de Nápoli-Bayern Munich en 1989 Copa Uefa pic.twitter.com/6OhoH49Gwl — Maradona Retro PICS (@MaradonaPICS) February 28, 2014

Entonces... ¿cómo explica que ganasen ese Mundial?

Entendimos el significado de la palabra equipo. En la final del 86 solamente fuimos buenos jugadores y en el 90 ya nos dimos cuenta que para ganar teníamos que ser un equipo. Cuando te das cuenta de que el fútbol es algo colectivo es cuando llegan los resultados.

¿Ganar ese Mundial le cambió su manera de ver la vida?

He viajado mucho y he visto cosas que hacen que me sienta un afortunado. Mi objetivo ahora es mantenerme sano y feliz.