Dani Olmo (Tarrasa, 1988) pregunta por Pedri. La selección tiene día libre después del entrenamiento y han quedado para ir a la piscina. Es una de las pocas opciones de ocio que tienen los internacionales mientras se mantienen concentrados en la Universidad de Qatar con el objetivo de llegar hasta el final en este Mundial. Y Dani Olmo lo ve posible.

Luis Enrique repite mucho que el objetivo es jugar siete partidos. ¿Lo tienen muy metido en la cabeza?

Sí, es el objetivo que tenemos. Queremos jugar siete partidos, empezamos bien contra Costa Rica, pero hay que tener calma, es sólo el primer partido. Aún queda mucho.

¿Le preguntan a Busquets cómo se hace para ganar un Mundial?

Algo hemos hablado. Tiene recuerdos de por vida y dice que eso es algo inigualable. Tenerlo ayuda, independientemente de que ganó el Mundial, en el campo y como capitán es un referente y nos ayuda mucho.

Contra Costa Rica no se relajaron ni con 5-0. ¿Esa es la clave para poder ser campeones del mundo?

Siempre queremos jugar de la misma manera los 90 minutos independientemente del resultado, vayamos ganando por uno, por dos, 5-0 o perdiendo. Queremos jugar siempre de la misma manera, presionando, teniendo el balón, atacando los espacios, generando ocasiones, marcando. Esa es nuestra filosofía.

¿Le han preguntado mucho los compañeros qué se van a encontrar ante Alemania?

Algo hemos hablado, pero Alemania sabemos lo que es, una potencia mundial, tiene cuatro estrellas en el pecho y no es por nada. Va a ser complicado porque a ellos sólo les vale ganar, ni el empate les puede salvar en caso de victoria de Japón. Vamos a afrontar el partido como lo que es, una final. Si ganamos estamos en la siguiente fase y ése es el objetivo.

¿Cómo de importante es tener a Jordi Alba en el equipo para los que juegan arriba?

Es un gusto tener a Jordi. Ahí detrás es un seguro de vida y en ataque nos compenetramos muy bien, tanto con él como con Pedri simplemente con una mirada ya sabes qué van a hacer, ya sabes dónde moverte, ya sabes que te van a buscar. Para mí, personalmente, que juego en la izquierda con él, es un lujo.

¿Y tener ese centro del campo detrás con Gavi y Busquets, además de Pedri?

Parece fácil, pero no lo es, controlan muy bien el tiempo del partido, la intensidad y eso también es un extra para nosotros.

Contra Costa Rica se vio la importancia que tienen los extremos en este equipo.¿Qué les pide Luis Enrique?

Movilidad, que respetemos el posicionamiento, cada uno tiene claro lo que tiene que hacer independientemente de si juegas abierto o de nueve, tenemos ese punto extra también de que somos polivalentes los tres que jugamos contra Costa Rica, tanto Marco [Asensio] como Ferran [Torres] como yo. Luego cuando estemos abiertos nos pide que lo intentemos, que nos atrevamos y eso es personalmente lo que yo intento hacer. La movilidad también es un concepto importante para nuestro juego porque con equipos que se cierran tanto atrás como Costa Rica es complicado si no sorprendes. Y cuando tienes jugadores así, es más fácil.

¿Cambia para ustedes jugar con un futbolista como Morata arriba o con Asensio o cuando ha jugado usted?

Al final es lo mismo, la idea de juego es la misma. Como dice el míster uno tiene que hacer las funciones de 9 independientemente de las características que tenga. Marco, Ferran, yo, el que sea. Cada uno tiene diferentes características, pero la idea es la misma.

Cambió la alimentación hace un tiempo. ¿Cómo lo hace ahora?

La cambié hace dos años, pero la volví a cambiar este verano debido a la temporada pasada, que tuve diez lesiones. Pensaba que algo tenía que cambiar y ahora me siento muy bien.

Se quitó la carne ¿y alguna cosa más?

Me quité la carne, ahora he vuelto y me encuentro muy bien.

Hay cinco personas que trabajan con usted. ¿Qué es lo que trabaja con ellos?

Creo que todo es importante, la salud mental, el estado físico. Todo ayuda a la prevención, la activación en los entrenos, antes de los partidos. Yo creo que todo suma y los pequeños detalles ahora mismo en el fútbol marcan la diferencia, así que todo lo que pueda sumar algo es bienvenido.

¿Qué tiene esta selección de especial que muchos jugadores dicen que es el mejor ambiente que han vivido?

Es que es así. Parece un topicazo, pero esto no lo había vivido en ningún otro sitio a nivel de club. Los jugadores que no juegan son los que más suman y esa es la diferencia. Sabemos que puede jugar cualquiera, vamos todos a una, todos tenemos el nivel y al final es un gusto poder estar.

¿Se preocupa mucho el seleccionador de crear ese ambiente?

El mister y el staff están pendientes de todos los jugadores, todos somos importantes y así lo sentimos. Yo creo que esa es la fuerza que tenemos.

¿Les ha sorprendido esta nueva faceta de Luis Enrique en las redes?

No lo esperábamos, pero ahora también pasamos buenos ratos en la concentración cuando se conecta, como media España, porque lo ven miles y miles de personas. Es una pasada y pasamos buenos ratos.

¿Cómo ha sido la adaptación al calor? ¿Les afecta?

Yo creo que nos ayuda entrenar a estas horas [normalmente a las 10:30] porque luego cuando llegan las 7 como el partido de Costa Rica hace menos calor y yo creo que puedes aguantar incluso más. Sí que era duro los primeros días entrenar por la mañana, a las 10 con todo el sol, pero todo son periodos de adaptación y todo ayuda.

¿Dónde ve a España en este Mundial?

Jugando siete partidos, ése es nuestro objetivo. Hemos empezado bien, pero hay que seguir, con calma. Contra Alemania va a ser un partido totalmente distinto, pero vamos a salir a ganar igualmente.

¿Dónde se ve usted en el futuro, en Alemania, en España, en la Premier?

En el futuro me veo levantando la Copa del Mundo. Con calma, no pienso en eso, me queda un año y medio de contrato y ahora a disfrutar del Mundial, que es lo más bonito que puede vivir un jugador de fútbol. Así que, de momento no estoy pensando en eso.