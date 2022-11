Mundial de Qatar 2022. Irán se une contra el enemigo común

Cuando Carlos Queiroz finalizó su conferencia de prensa, los periodistas iraníes rompieron a aplaudir. El entrenador portugués ha conseguido unir a un país y a una selección que estaban divididos para conseguir el objetivo común de lograr la primera clasificación de Irán para los octavos de final en los seis Mundiales que ha disputado. «Nuestra misión es crear entretenimiento y hacer feliz a gente durante 90 minutos. Nací en Mozambique y cuando iba a trabajar no sabéis el efecto que puede tener una pelota en niños que llevan uno o dos días sin comer y que no tienen para vestirse. Cuando parábamos los coches y les poníamos una pelota en el parque, no podéis imaginar la magia del momento: sus caras de tristeza se cambiaban por una sonrisa al instante. Esa es nuestra misión en el fútbol, hacer feliz a la gente», dice.

El exentrenador del Real Madrid ha conseguido eliminar las divisiones entre partidarios del régimen iraní y «revolucionarios» con sus palabras y con la búsqueda de un enemigo común. En realidad, dos, la Federación de Estados Unidos y Jurgen Klinsmann.

Queiroz no quiso responder a las preguntas sobre el exjugador alemán, pero ya había hablado antes. «No importa cuánto pueda respetar lo que hiciste dentro del campo, esos comentarios sobre la cultura de Irán, la selección de Irán y mis jugadores son una vergüenza para el fútbol», ha escrito en su cuenta de Twitter. Y la Federación iraní ha pedido que la FIFA lo expulse de su Grupo de Estudios Técnicos por «emitir juicios negativos sobre la cultura iraní». Klinsmann dijo que en el partido contra Gales los jugadores de Irán «hicieron trabajar al árbitro». «No es casualidad, es parte de su cultura, de su forma de jugar», añadía. Queiroz asegura que siempre ha intentado transmitir unos principios éticos en todos sus equipos.

“Todo lo que describí fue su forma emocional de hacer las cosas, que en cierto modo es admirable. Toda el banquillo vive el juego. Están saltando arriba y abajo y Carlos es un entrenador muy emocional, está constantemente tratando de dar a sus jugadores toda su energía y dirección”, se defendía Klinsmann, que tiene la intención de hablar con Queiroz para solucionar sus problemas.

La Federación iraní ha pedido también la expulsión de Estados Unidos del Mundial por publicar una imagen de su bandera sin el símbolo de la República Islámica y «eliminar a Dios de su bandera». Dos enemigos políticos históricamente que se enfrentan también en el césped. En el único precedente, en 1998, ganaron los iraníes.