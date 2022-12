Mundial de Qatar: El contundente mensaje de Sergio Ramos tras la eliminación de España

Luis Enrique lo dejó sin la ilusión de jugar su último Mundial a pesar de haber revertido la situación de una temporada plagada de lesiones en el PSG y estar en plena forma.

El central no entró en la lista definitiva del asturiano. Un hecho que le provocó una inmensa decepción y que le llevó incluso a emitir un comunicado en redes.

“La temporada pasada fue dura, por las lesiones y la adaptación a un club nuevo y a una ciudad distinta. Trabajé en cuerpo y alma para recuperarme y volver a sentirme el de siempre, guiado por los objetivos e ilusiones que uno siempre se marca y se propone”, comenzaba diciendo Sergio Ramos.

“Afortunadamente puedo decir que esta temporada me vuelvo a sentir yo mismo y vuelvo a disfrutar del fútbol, de mi club y de una gran ciudad como París”, proseguía. “Es duro. Desgraciadamente tendré que ver el Mundial desde mi casa”, sentenciaba el camero.

Pero Ramos es Ramos y, como los grandes crack, siempre sigue ahí aunque no esté y su nombre forma parte de cualquier debate cuando la selección tiene un mal partido. Y anoche, no fue la excepción. Achraf no dudó en convertirlo en protagonista del triunfo marroquí sobre España.

Hakimi tiró su penalti a lo Panenka, como Sergio Ramos llegó a hacerlo en alguna tanda de altísima tensión con el combinado nacional, y lo celebró con el mismo baile con el que Ramos celebra sus tantos en el PSG. Y lo hizo además tras convertir el penal decisivo a la España de Luis Enrique, que dejó sin su quinto Mundial al central sevillano. ¿Justicia divina? Tal vez. Pero si hay algo de lo que no hay duda es del amor del ex capitán del Real Madrid por España y por su selección y ayer volvió a demostrarlo con un contundente mensaje en Instagram.

“Hoy más que nunca, orgulloso de nuestra bandera 🇪🇸, orgulloso de nuestro país y orgulloso de nuestros jugadores. España no pierde, España aprende. España se cae, tropieza, pero se levanta y sigue al frente. Volveremos y volveremos con más fuerza. ¡Vamos, España 🇪🇸!

Las reacciones a sus palabras no se hicieron esperar. !Echando de menos al gran capitán! es la frase que podría resumir los cientos de comentarios recibidos por Ramos tras una publicación que roza los dos millones de “Me gusta”.