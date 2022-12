Mundial de Qatar 2022: La grave acusación de Messi contra Mateu: “La FIFA no puede poner un árbitro como él”

Antes de mostrar su felicidad por el pase a semifinales, Messi quiso cargar muy duramente contra Mateu Lahoz, un árbitro al que conoce perfectamente de la Liga española y al que reconoció que temía desde que supo su designación. «Tengo mucha bronca, no quiero hablar del árbitro porque luego te sancionan y no puedes ser sincero y decir lo que piensas porque te castigan varios partidos», arrancaba Leo convencido de que por culpa del colegiado habían tenido que sufrir más de la cuenta. «La gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos cómo era y la FIFA tiene que mirar eso, no puedes poner un árbitro así en un partido tan importante. Mateu nos mandó a la prórroga. Todos los pequeños detalles nos los pitaba en contra. Dentro de la cancha te das cuenta de que quiere inclinar las cosas hacia al otro lado», continuaba el «10» albiceleste sin freno.

Y no fue sólo él quien dijo de todo sobre el colegiado valenciano. También le dio lo suyo el héroe de la noche, Emiliano Martínez, que sentía haber «vengado» las intenciones del árbitro con sus paradas. «El árbitro no sé qué cobró en el tiro libre, dio 10 minutos de tiempo añadido, quería que nos empataran. Es el peor árbitro del torneo. “Es una locura, muy arrogante. Le dices algo y te habla mal. Como quedó fuera España quería que nos quedáramos fuera también nosotros”, aseguró el guardameta.», seguía el guardameta, que paró los dos primeros lanzamiento neerlandeses para aliviar el sufrimiento de la hinchada, que se había quedado incluso callada tras el empate a dos en el último minuto de la prórroga.

Fue una tarde-noche larga para los albicelestes en las gradas del Lusail Stadium, donde a primera hora celebraron a lo grande la eliminación de Brasil ante Croacia y después sufrieron mucho para meterse ellos en semifinales, aunque el final fue feliz. Messi entendía que estaban en la siguiente ronda a pesar de Mateu Lahoz, que tampoco dejó muy contentos a los holandeses, que durante el partido se las tuvieron con el colegiado.

Leo estaba encendido tras el partido y también tenía una ración de palos para Van Gaal, al que criticó su planteamiento rácano al principio y directo con balones largos a los delanteros al final. «Lo digo siempre, Van Gaal va diciendo que le gusta el buen fútbol y no hizo otra cosa que meter pelotazos», lanzó el «10» orgulloso de su selección.