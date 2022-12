Holanda vs Argentina: Los memes e insultos de los aficionados argentinos contra Mateu Lahoz

No están llevando bien los argentinos que el partido Países Bajos vs Argentina se haya ido a la prórroga y a los penaltis en los cuartos de final del Mundial cuando iban ganando po 0-2. La selección de Van Gaal ha empatado en el tiempo añadido al final del choque. Diez minutos ha puesto Mateu Lahoz, el árbitro español del encuentro, que no está gustando nada a los aficionados argentinos. Han sacado a pasear su ingenio para el mal en las redes. No sabían cómo sacarse de encima su nerviosismo mientras se tiraban los penaltis que finalmente dieron el triunfo a Argentina. El colegiado español ha conseguido un récord que no se había dado hasta ahora en un partido de un Mundial: ha mostrado quince tarjetas amarillas, que es lo que ha sacado de quicio a los ya poco tranquilos aficionados de Argentina.

ES EL PELADO MAS GARCA QUE VI EN TODA MI VIDA NO LO PUEDO CREER — aldu ✰ 🇦🇷 (@bizarrealdu) December 9, 2022

Kun Agüero, que le conoce de LaLiga española ya sabía que Mateu no es un árbitro como los otros. Tiene unos gestos y una forma de dirigirse a los futbolistas, los protagonistas, que hace que muchos focos se concentren en él. Mateu siempre ha llamado la atención en el fútbol español y ahora lo está haciendo en el Mundial. Y los apasionados hinchas argentinos lo están viviendo, sufriendo. El partido ha sido muy tenso, emocionante, como casi todos en este Mundial. También los penaltis y el Kun y el resto de aficionados no lo han pasado bien.

Este arbitro como le gusta llamar la atención Dios mío . 🤦🏽‍♂️ — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 9, 2022

El pelado alcahuete del arbitro si nos hace un gol Holanda pic.twitter.com/TpEvljMxFN — Fran (@frabigol) December 9, 2022

puedo comer torta o me vas a amonestar pelado botón? pic.twitter.com/UcX8SFGyds — jua 🇦🇷🇦🇷 (@trolairbag) December 9, 2022

Quiero tuitear algo puteando a holanda pero tengo miedo de que este pelado forro me saque tarjeta amarilla pic.twitter.com/nnBFWjt1I0 — palen 🇦🇷 (@valentingomez11) December 9, 2022

Top 10 personas mas odiadas de toda la Argentina:

N° 1 - el pelado esté pic.twitter.com/cFmAtJtSvi — China🍒Ah (@chinavcrrz) December 9, 2022

Mamita el pelado que arbitra se quiere comer la escena — Morena Beltrán🏟 (@morenabeltran10) December 9, 2022

“Pelado” repiten los hinchas argentinos, que no pueden más de los nervios por el partido de cuartos. Después de la eliminación de Brasil y ponerse con dos goles de ventaja en el marcador creían que se les abría el camino hacia la final y resulta que se ha complicado muchísimo. Han encontrado en Mateu el hombre perfecto para pagar su frustración. Menos mal, para el colegiado español que Argentina, con mucho sufrimiento y mucha igualdad, ha logrado doblegar a su rival europeo en los penaltis. Eso ha podido calmar el clamor que en las redes había surgido al encontrar a Mateu Lahoz como el culpable de una derrota que vieron cerca.