Otro sueldo de Rubiales en peligro: ¿Cuánto cobra como vicepresidente de la UEFA?

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tuvo que dar un giro radical a sus planes tras las innumerables críticas recibidas desde el domingo debido a su comportamiento en la ceremonia de entrega de premios del Mundial en el que España se proclamó campeona y mañana presentará su dimisión.

Hoy saldrá de la RFEF y La FIFA le ha abierto un expediente. Pero el presidente podría recibir un nuevo revés personal y económico si la UEFA entrase de lleno en este asunto.

La falta de apoyos para la Asamblea de la RFEF y las críticas desde todos los niveles han llevado a Rubiales a modificar su postura.El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, fue elegido en 2019 nuevo vicepresidente de la UEFA durante la reunión del Comité Ejecutivo del organismo celebrada en Bakú (Azerbaiyán). Rubiales fue propuesto por el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, y elegido de manera unánime por los miembros del Comité Ejecutivo.

Este nombramiento le llegaba un año después de ser elegido presidente de la RFEF y lo convertían en el vicepresidente más joven de los cuatro que tiene actualmente UEFA y en uno de los más jóvenes de la historia del organismo ocupando la vacante del expresidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Reinhard Grindel, que dimitió tras ocultar unos ingresos de 78.000 euros de una empresa subsidiaria de la federación. Pero ahora, este puesto y su nada desdeñable sueldo también están en riesgo.

En este caso, el sueldo estipulado para su cargo es de 250.000 euros brutos anuales. Por tanto, al año, Luis Rubiales gana al año cerca del millón de euros brutos: 928.761 (su sueldo en la RFEF es de 675.761 euros brutos anuales).

¿Podría ser expulsado de la UEFA?

En la UEFA siguen el caso con atención porque a Aleksandr Ceferin más que le beso no le han parecido aceptables las imágenes de Rubiales llevándose las manos a la entrepierna en el palco del estadio de Sídney acompañado de la reina Letizia y las máximas autoridades de Australia y Nueva Zelanda. Aunque no acudía al acto como vicepresidente de la institución del fútbol europeo considera que su actitud es inadecuada para una persona que ostenta este cargo.

Las reacciones a la desafortunada actitud de Rubiales, en el palco provocaron un auténtico escándalo en Twitter, donde muchos usuarios lo acusan de olvidarse de su papel institucional para comportarse como un forofo.

Desde UEFA esperan el desarrollo de los acontecimientos y podría tomar medidas a tenor de los pasos que vaya dando el CSD.