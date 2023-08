Luis Rubiales, una presidencia marcada por el escándalo: Espionaje, corrupción y orgías

España es campeona del mundo, el sueño se hizo realidad después de derrotar nada más y nada menos que a Inglaterra en la final. La absoluta ya tiene su estrella en el pecho tras una sufrida victoria ante las todopoderosas "leonas". Sin embargo, más allá de un logro histórico lo ha copado todos los comentarios en radios, webs y redes sociales ha sido la actitud del presidente de la Federación, Luis Rubiales.

El beso en la boca que dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo a la selección española se viralizó en las redes sociales de inmediato, ha dado la vuelta al mundo y todos los medios extranjeros se hacen eco de ello.

Su actitud en el palco también traspasa cualquier línea roja del decoro en el Deporte. El mandatario del fútbol español fue todo un espectáculo sin reparar en que se encontraba junto a las autoridades de la FIFA y lo que es más bochornoso: junto a la Reina Letizia y la Infanta Sofía. Debido a la euforia del momento, festejó con gran efusividad el título con gestos, gritos, levantando los brazos... Pero lo más criticado ha sido gesto obsceno de llevarse la mano a la entrepierna para celebrar la victoria con los que estaban abajo. Una actitud intolerable que ha quedado eclipsada por su "pico" a Jenni.

Y es que un beso es capaz de cortar la cabeza a un presidente. Un beso como el que Luis Rubiales dio a Jenni Hermoso cuando la jugadora española subió a recoger su medalla como campeona del mundo. Una agresión machista que ha sido reprobada incluso por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y que ya está siendo investigada por el CSD.

El presidente de la Federación se ha visto obligado a convocar una Asamblea Extraordinaria pero nadie confía en que dimita o lo hagan dimitir. Rubiales es un superviviente y está a acostumbrado a salir ileso de cualquier batalla. De hecho su mandato está salpicados de polémicas que van desde el espionaje o la corrupción a las orgías con dinero público.

Los otros escándalos de Rubiales

La polémica de las medallas

No es la primera vez que las acusaciones de machismo salpican a la RFEF. Luis Rubiales ha sido señalado para tener un comportamiento de desprecio hacia las mujeres desde hace tiempo. En la última Supercopa femenina, ganada por el Barça, quedó en evidencia al no entregar las medallas a las campeonas y, en vez de esto, dejarlas en una mesa donde las futbolistas las fueron a recoger por su propio pie. Además, Rubiales también ha sido uno de los focos de las críticas de las 15, el grupo de jugadoras que pidieron no ser convocadas con la selección española hasta que no hubiera cambios reales en el equipo, se cesará al técnico, Jorge Vilda, y se logrará una profesionalización efectiva del fútbol femenino.

La Supercopa, los audios y la "cocaína"

Uno de los momentos para difíciles para el presidente de la RFEF fue cuando salieron a la luz conversaciones que había mantenido el presidente de la RFEF con Gerard Piqué, jugador del Fútbol Club Barcelona, en 2019, donde se hablaba del traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí. El contrato con Arabia Saudí, fechado del 11 de septiembre de 2019 tiene una vigencia de seis años y “garantizaba a la Federación unos ingresos de 40 millones de euros libres de impuestos por temporada, una cifra que disparó el salario variable que percibe Rubiales por presidir ese organismo”. Además, la empresa del jugador del Fútbol Club Barcelona se embolsó una comisión de 24 millones de euros.

Rubiales fue acusado de desviar dinero de la RFEF, pero no dimitió. En vez de esto, protagonizó una rueda de prensa surrealista dónde llegó a firmar que esperaba "no aparecer con un tiro en una cuneta". "No fumo, no bebo, pero yo no puedo garantizar que en el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero", añadió.

El escándalo de las orgías

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por su propio tío y exjefe de Gabinete, Juan Rubiales, por un presunto desvío de dinero federativo para pagar varias orgías con amigos en la localidad granadina de Salobreña, tal y como desvelaba en exclusiva el diario “El Mundo”.

El mandatario habría celebrado este ‘evento’ en un chalé justificando unas «jornadas de trabajo» que finalmente «no fueron tal». En su denuncia ante la Justicia, Juan Rubiales asegura que su sobrino no realizó ningún tipo de encuentro relacionado con su actividad profesional, sino que celebró estas orgías con entre ocho y diez mujeres jóvenes «únicamente para disfrute de él y de su equipo más directo», entre los que estaría su amigo, el exfutbolista Nené, «pagándose los gastos con tarjetas empresa de la propia RFEF».

La Federación negó tajantemente los hechos y aseguró que se trataba de un episodio más de la “infame campaña” que sufre Luis Rubiales.

Espionajes y grabaciones clandestinas

El serial de audios que destapó El Confidencial destapó unas supuestas grabaciones clandestinas que llevó a cabo el propio Rubiales a ministros y cargos del Gobierno de Pedro Sánchez. Rubiales habría estado grabando durante los últimos cuatro años conversaciones comprometedoras con diferentes miembros del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. El archivo sonoro del presidente de la RFEF se remonta al menos a mayo de 2018, cuando llegó al cargo en sustitución de Ángel María Villar, y se extiende hasta la actualidad.

Los audios -siempre según este diario- están relacionados con asuntos de máximo interés para Rubiales, como el conflicto legal que mantuvo para conseguir la reelección al frente de la RFEF, su guerra con LaLiga por los horarios de Primera División, la disputa con el presidente del sindicato de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, y la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Además, El Confidencial asegura que Rubiales también tendría en su poder grabaciones sobre temas de carácter sensible para Sánchez, que nunca llegaron a hacerse públicos.

Pero la película de espías no acaba ahí. Rubiales también fue acusado de "vigilar" a la AFE. Según la denuncia presentada por Juan Rubiales, el presidente decidió “ir contra David Aganzo, presidente de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), para lo cual no dudó en contratar a una agencia de detectives para hacer seguimientos y saber con quién se reúne, con quién habla, quién le apoya... El pago de estos servicios de vigilancia se llevó a cabo a través de una sociedad del abogado Ramón Caravaca, que es la que paga a la empresa que realiza las vigilancias”. Según él, estos servicios fueron cargados posteriormente a la RFEF.

Las denuncias de Amnistía Internacional

El escándalo desatado por el acuerdo entre la Federación Española de fútbol y la empresa de Gerard Piqué para llevar la Supercopa a Arabia Saudí fue más allá de comisiones o conflictos de intereses. Y es que desde Amnistía Internacional denunciaron que la situación de la mujer en el país árabe dista mucho de la descripción de Luis Rubiales. “Deberían sentirse orgullosos de que se haya creado una Liga femenina gracias a la RFEF. Fue un acuerdo ejemplar. Antes no había ni baños para mujeres en los campos de fútbol saudíes y ahora, gracias a nosotros, entran en igualdad”, espetó ante la prensa tras la filtración de audios por parte del confidencial.

Unas palabras que causaron una gran indignación entre los activistas que llevan años luchando por los derechos de las mujeres en Arabia Saudí y calificaron sus comentarios de “irrespetuosos” e “impactante tontería”. Una de las organizaciones más indignadas con el “lavado de imagen” de la Federación fue Aministía Internacional, que además acusó a Rubiales de mentir sobre las gestiones llevadas a cabo por la propia organización que lleva años intentando ser escuchada por la Federación.

El presidente de la Federación afirmó conocer sus propuestas por la prensa e incluso acusó a la organización de deslealtad por no usar lo cauces oficiales pero, lo cierto es que desoyó hasta cinco cartas desde 2019.

Hasta ahora, el presidente de la Federación Española de Fútbol parecía blindado ante cualquier acusación, escucha o denunciapero, un solo beso puede abrirle de para en par la puerta de salida.