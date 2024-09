Pedrerol no se calla ante la censura del Barcelona a las preguntas en español

En un movimiento controvertido, el FC Barcelonaha decidido impedir el uso del castellano en las ruedas de prensa de su entrenador Hansi Flick en la previa del partido de la Champions contra el Mónaco, exigiendo que las preguntas se formulen únicamente en catalán o inglés. Esta medida, que ha generado un notable rechazo entre algunos periodistas ya que busca claramente promover el uso del catalán en un contexto internacional, pero a costa de marginar a aquellos que prefieren o necesitan comunicarse en español. El caso ha adquirido una mayor relevancia al aplicarse en la previa del debut del Barcelona en la Liga de Campeones ante el Mónaco, un momento clave para el club en el escenario europeo.

La política del club impone que los periodistas que formulen preguntas en español, estén obligados a traducirlas al inglés por ellos mismos, lo que, en muchos casos, dificulta la fluidez de la comunicación. No todos los periodistas dominan ambos idiomas a la perfección, lo que añade una capa de complejidad a lo que debería ser una interacción fluida y directa. En el caso de la Liga, el entrenador alemán no cuenta con traductor, lo que permite cierta flexibilidad. Sin embargo, en las conferencias previas a los partidos de Champions, el club proporciona un intérprete, pero sorprendentemente, este no habla castellano.

El Barcelona, con esta decisión, parece estar aprovechando el desconocimiento del español por parte de su nuevo entrenador, Hansi Flick, quien recién llegado al club, todavía está en proceso de adaptación. Al no hablar castellano, Flick depende dels traducciones que se hagan al inglés, tanto del catalán como del español, por lo que la medida del Barcelona ha sido interpretado por algunos como una estrategia deliberada del club para minimizar la presencia del español en sus actos oficiales, especialmente en conferencias de prensa fuera de Cataluña, donde el uso del idioma catalán es más limitado y el castellano suele ser el predominante.

Uno de los casos más destacados en contra de esta medida es el del periodista Manuel Oliveros, conocido por su trayectoria cubriendo la actualidad del Barcelona. Oliveros se negó rotundamente a hacer preguntas bajo estas condiciones. También ha mostrado su indignación, Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, que es catalán y ha sido muy rotundo en LaSexta. "Esto es surrealista", ha empezado y después ha dicho: "El traductor no habla español, no traduce del español. Laporta, el departamento de comunicación tiene un problema. Arréglalo".

No es ningún secreto que el FC Barcelona ha hecho del catalán una parte fundamental de su identidad como institución, y en muchos casos, ha sido visto como un baluarte del nacionalismo catalán. Sin embargo, imponer este tipo de medidas en un contexto tan internacional como la Champions League, donde los medios de comunicación representan a una diversidad de países y culturas, puede verse como una barrera innecesaria para la comunicación efectiva.