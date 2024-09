La regla que provocó que no hubiese preguntas en castellano a Flick

Hansi Flick habló en la previa del estreno en la Champions League del Barcelona ante el Mónaco y no se tradujeron las preguntas en castellano pero sí en catalán. "Yo no he entendido nada, por lo que no sé si el oyente lo va a entender o no... Hemos recibido todos los medios de comunicación una nota del Barça diciendo que en la rueda de prensa de Hansi Flick el que pregunte en castellano el mismo que pregunta tendría luego que traducir en inglés su propia pregunta", relató el periodista Oliveros que se negó a preguntar en esas condiciones.

Hansi Flick realiza sus rueda de prensa en inglés, a menos que alguien le pregunte en alemán. "Sin embargo, si preguntas en catalán no. Ya lo traducirá la UEFA... De las 11 preguntas 9 han sido en catalán y 2 en inglés. El compañero de ESPN Jordi Blanco empezó preguntando en castellano y se pasó al catalán... Yo no lo entiendo", apuntó.

"El traductor de hoy sabía catalán, inglés y francés... Y entendía el castellano", explicó Juanma Castaño.

"No entiendo por qué quieren aislar el castellano en una rueda de prensa... Vaya tontería. A estas altura", insistió Juanma Castaño.

Castaño dijo que "si esto es una historia medio política en plan de aislar el castellano, es ponerle puertas al campo. Un periodista español tiene derecho a ejercer su trabajo con equipos españoles en el idioma en el que se habla en España, no entiendo por qué tragamos con esto".

"Tenemos que aceptar nuestra situación con las lesiones, pero cuando necesitamos a un jugador, sabemos que en la Masia lo podemos encontrar", señaló el entrenador culé. "No tengo duda de que jugarán muy bien", apuntó sobre la presencia de ambos en la convocatoria. De hecho, se siente "un poco culpable" por la recaída del centrocampista Fermín López.