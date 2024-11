Posible alineación del Barcelona contra el Celta de Vigo, LaLiga EA Sports

El día de hoy regresa el fútbol para el Barcelona. Los líderes de LaLiga EA Sports tras 13 jornadas han hecho el viaje para enfrentarse al Celta de Vigo, quieren retomar el camino que los ha llevado a conseguir 11 victorias tras la derrota ante la Real Sociedad y el parón de selecciones, en los que no fueron Lamine Yamal ni Robert Lewandowski por las lesiones que tuvieron la semana anterior, quien estuvo presente para la Selección Española fue Marc Casadó y también Pau Cubarsí, que ya ha estado en el último entrenamiento sin máscara y sin puntos en la cara.

Hansi Flick piensa en el partido del Celta antes de llegar al siguiente encuentro de Champions League, pero no podrá contar con Lamine Yamal el día de hoy. "Contra la Real Sociedad no fue bien, pero el motivo no fue que no estuviese Lamine. Es un jugador muy importante, pero hay que adaptarse a la situación. No me preocupa. Jugará cuando esté preparado. Es importante que regrese al cien por cien", comentó el alemán. El que se reincorporará al equipo es el central uruguayo Ronald Araujo, podrá volver a los entrenamientos a partir de mañana.

El Barça viaja a Vigo sin Lamine Yamal, Ansu Fati, Ferran Torres, Ronald Araujo, ni Eric García, este último completó el entrenamiento el día de ayer, pero Hansi Flick decide no arriesgarlo, además de las bajas de largo tiempo de recuperación Ter Stegen, Christensen y Marc Bernal, pero ha logrado recuperar a Robert Lewandowski, el polaco se quedó en Barcelona para recuperarse de la lesión de la espalda y estará disponible para seguir con la competencia por el pichichi, así como Hector Fort.

Probable alineación del Barcelona

Para el partido contra el Celta, Hansi Flick podrá salir en la portería con Iñaki Peña, en defensa Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, los laterales Alejandro Balde y Joules Kounde, en el mediocampo Marc Casadó, Pedri y Dani Olmo y en la delantera, el capitán culé en esta temporada Raphinha, Robert Lewandowski y Fermín López como el sustituto de Lamine Yamal, como lo fue contra la Real Sociedad.