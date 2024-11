Lewandowski se sincera sobre Flick y el Barça

Robert Lewandowski atraviesa uno de los mejores momentos desde que llegó al FC Barcelona. A sus 36 años es el pichichi de LaLiga con 14 tantos y para Hansi Flick es uno de los indiscutibles dentro del equipo. Con el arribo del entrenador alemán, el polaco ha logrado mostrar su mejor versión en la cancha y es uno de los líderes más influyentes dentro de la plantilla.

Más Noticias FC Barcelona Por qué el Barça retrasa la vuelta al Camp Nou al menos hasta febrero

Tras el parón de selecciones, Robert concedió una entrevista a The Athletic en la que habló sobre el Barça, el entrenador y su actualidad. La llegada y adaptación a un club como el gigante catalán no es nada fácil: "Todo se vuelve muy ruidoso en Barcelona. He aprendido durante estos años en el club cómo mantenerme alejado de esto. Al principio, leía y escuchaba mucha desinformación y, en algunos casos, no entendía por qué sucedía. Pero luego entendí cómo funciona este mundo mediático en Barcelona y decidí desconectarme completamente de él".

FC Barcelona Training Day in Barcelona AFP7 vía Europa Press Europa Press

Además, es evidente el gran nivel que ha demostrado el equipo culé en general: "Nosotros, los jugadores, estamos haciendo un gran trabajo en el campo. También creo que todos nos sentimos más fuertes. Cuando tienes esta preparación física que tenemos ahora, no necesitas preocuparte por mantener las exigencias físicas del juego y luego pensar en cómo vencer a tu oponente. Ahora sabemos que estamos bien, tenemos la fuerza y las piernas para hacer lo que necesitamos".

Hansi Flick es el principal responsable de la armonía que se vive en Can Barça: "Creo que la primera vez que hablé con él este año fue en el período en que el Barcelona estaba buscando un nuevo entrenador. Fue un período corto, de unas dos o tres semanas antes del inicio del verano. Cuando recibí la información, estuve muy feliz porque sabía lo que iba a pasar. He trabajado mucho con Hansi y no necesitamos hablar demasiado, nos entendemos fácilmente y no necesitamos muchas palabras. Cuando intenta explicar algo, puedo entender de inmediato cómo quiere convencernos para jugar".

Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

El entrenador alemán se preocupa por toda la plantilla: "Es una persona muy directa y justa. Incluso con los jugadores que no juegan, él trata de hablar con ellos y decirles la verdad. Creo que todos los jugadores apreciamos eso, porque si alguien es completamente honesto contigo, entonces puedes entender mejor sus decisiones".

Lewandowski es consciente de que ha dejado huellas en el fútbol mundial: "He jugado al fútbol en la misma era que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Creo que he estado cerca de ese nivel de élite en algunos momentos e incluso los he superado en diferentes partidos. Creo que podemos decir que estuve por ahí. Significa mucho si te acercas a chicos como estos. Me enorgullece mucho ver que en la era de Messi y Ronaldo, a veces, Lewandowski también logró romper algunos récords y dejar su huella".

Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

Además, sabe la competitividad que viven las nueva generación de futbolistas porque lo vive internamente con jóvenes estrellas como Lamine y Cubarsí: "Cada joven talento en el mundo debe tener el desafío de no solo llegar a la cima del fútbol, sino de mantenerse allí. Y para mí, hoy en día, esto puede ser aún más difícil que antes. Ahora tienes las redes sociales, futbolistas con dinero desde jóvenes, tal vez ganes algunos títulos y tengas a mucha gente diciéndote lo genial que eres… Todo esto puede ser difícil de procesar. Si no construyes la mentalidad en el momento adecuado, después puede ser complicado entender las situaciones más difíciles".

Por último, el delantero polaco habló sobre lo qué le depara el futuro: "No puedo hacer demasiados planes a largo plazo ahora mismo. Me siento muy bien ahora. Tal vez, en dos o tres años, sienta que ya no quiero jugar al más alto nivel, pero a esta edad, no puedes saber exactamente qué va a pasar". En este momento, Robert planea seguir disfrutando del lugar "en donde soñaba estar" y espera seguir sumando a su selección con la visión puesta en el Mundial 2026: "Quiero ser parte de las eliminatorias y veremos. Para mí es especial jugar para mi país, nunca podré decir que ya he tenido suficiente".