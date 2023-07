Precaución en el Real Madrid con Arda Güler

Brahim, Joselu y Fran García volvieron a enfundarse la camiseta madridista, mientras que Bellingham debutó por primera vez con el Real Madrid. La única cara nueva que no tuvo minutos fue Arda Güler. El turco tiene molestias en una pierna y era duda para el encuentro. Ancelotti no quiso forzar al joven futbolista, ni tampoco a Odriozola que tenía un sobrecarga. Ambos jugadores pueden tener su oportunidad el próximo jueves ante el Manchester United, el próximo jueves en el NRG Stadium de Houston.

El exjugador del Fenerbahçe fue una de las grandes apuestas del Real Madrid después de quitárselo al Barcelona a última hora a cambio de 20 millones fijos y otros 10 en variables. Güler fue el único futbolista de Turquía en estar en la lista del Golden Boy. Su debut a los 16 años en la competición turca (agosto de 2021) marcó un punto de inflexión en su carrera. Las comparaciones con Ozil son inevitables. El jugador mostró una gran ambición durante su presentación. "Hay muchos jugadores importantes, pero yo estoy preparado para competir, y voy a darlo todo para ganarme un hueco en esta plantilla y en este club. Sí, me quedo, descarto esa posibilidad, quiero quedarme y jugar aquí. Si me dan oportunidad de jugar la voy a aprovechar, otra opción no entra en mis planes, me han fichado para jugar y lo voy a hacer", afirmó.

Turquía tiene mucha esperanzas puestas en Arda. El mediapunta es el jugador más joven de la historia de la selección turca en marcar un tanto (18 días y 114 días). Esa hazaña le puso en el escaparate de los grandes clubes.

Una de las preguntas que se hacen los madridistas tiene que ver con la posición en la que más rédito puede dar el joven futbolista. "No es importante dónde puedo jugar, quiero ganarme un puesto, ser un jugador ofensivo, dar soluciones a las jugadas y crear ocasiones de gol. La posición la determinará el míster. Lo que más recuerdo de este club son las finales de la Liga de Campeones, quiero ser parte de la historia de este club", dijo.