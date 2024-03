Primera futbolista o "futboliste" en declarar que no tiene género: "Que me llamen "ello" me produce mucha euforia"

La jugadora de Adelaide United y Young Matildas, Grace Wilson, ha sido elogiada por su valentía después de convertirse en la primera futbolista profesional en Australia en declararse no binaria. La portera compartió que es no binaria en medio de un amplio apoyo de sus compañeros, la directiva y el personal del club A-League Women's.

"Este fue el primer paso de mi viaje, pero tuve una reacción fenomenal", dijo Wilson. “Las chicas fueron encantadoras y recibí un abrazo de todos los jugadores. Tan pronto como lo dije, vítores y aplausos, fue algo encantador. Me sentí tan cómoda y apoyada que probablemente fue una de las mejores sensaciones”.

Wilson tiene un talento brillante y el mes pasado fue seleccionada en el equipo de las Jóvenes Matildas para participar en la Copa Asiática Femenina Sub-20 de la AFC a finales de este mes en Uzbekistán.

Wilson dijo que su percepción del género no encaja en los estándares occidentales de hombre y mujer, y que finalmente hacer el anuncio fue un gran alivio: "Cada persona no binaria experimenta esto de manera diferente. Cuando era niña, no veía que las cosas debían ser para niñas o niños, pero eso me enseñaron a medida que crecí".

"Solo quería ser libre"

“No te das cuenta de la gran diferencia que esto supone. Que me llamaran 'ello' por primera vez me produjo una sensación de euforia. Sólo quería ser libre”.

Puede que haya otros jugadores en la ALW que se identifiquen como no binarios, pero Wilson es el primero en salir del armario públicamente.

Adelaide United ha defendido abiertamente la igualdad de género en el pasado y apoyó al jugador masculino Josh Cavallo en 2021 cuando salió del armario, convirtiéndose en el único hombre abiertamente gay que jugaba en la máxima categoría en ese momento.

Si existe un precedente pero en este caso de una futbolista transgénero. En los Juegos Olimpicos de Tokio, Rebecca Quinn, la jugadora o “jugadore” de la selección de Canada, se convirtió en la primera deportista transgénero y no binaria en ganar la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos después de que su equipo venciera en la final del torneo femenino a Suecia en los penaltis (2-3).

¿Qué significa ser “no binario”?

Cuando la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, pronunció aquellas polémicas frases de “todas, todos, todes” e “Hijos, hijas, hijes”, bien podría estar refiriéndose a estas dos "futbolistes". Y es que el género no binario es un concepto utilizado para describir a una persona cuya identidad de género no es ni hombre ni mujer, de ahí el “todes” para referirse a este tercer género o ausencia de género.