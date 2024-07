Así fue el épico regreso a los escenarios de Celine Dion en los Juegos Olímpicos

La cantante Celine Dion ha regresado triunfalmente a los escenarios tras dos años de ausencia debido a su diagnóstico de Síndrome de la Persona Rígida, una condición autoinmune del sistema nervioso que provoca rigidez muscular y espasmos severos. La cantante hizo su esperado retorno durante la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos en París, donde interpretó la emotiva balada francesa "Hymne A L’Amour" de Edith Piaf. Su actuación, bajo la icónica Torre Eiffel iluminada, fue recibida con gran emoción por el público y la co-presentadora Kelly Clarkson, quien elogió la fortaleza y la impresionante actuación de Dion. Este regreso marcó su segunda aparición en unos Juegos Olímpicos, habiendo interpretado "The Power of the Dream" en los Juegos de Atlanta de 1996. La cuenta oficial de Twitter de los Juegos Olímpicos compartió un video de su primera actuación como una celebración de su vuelta a los escenarios.

El Síndrome de la Persona Rígida es una enfermedad rara y debilitante para la cual no existe cura, según la Clínica Mayo. Esta condición provoca una rigidez progresiva y severa en los músculos de las extremidades inferiores y la espalda, acompañada de dolorosos espasmos musculares. En junio, Dion describió su experiencia con la enfermedad, comparando la sensación a la de ser estrangulada, lo que hace que cantar sea extremadamente difícil. "Es como si alguien empujara tu laringe", explicó Dion, señalando que la enfermedad afecta su capacidad para alcanzar notas altas o bajas, ya que su laringe puede entrar en espasmos durante el esfuerzo vocal. A pesar de los desafíos, Dion ha demostrado una notable determinación para continuar con su carrera y vivir con la enfermedad.

En una entrevista con Vogue France en mayo, Dion expresó su esperanza de encontrar una cura a través de la investigación científica, aunque por ahora, está enfocada en aprender a vivir con la condición. La cantante se somete a terapias físicas, atléticas y vocales cinco días a la semana para mitigar los efectos de su enfermedad. Estas terapias incluyen ejercicios para sus dedos de los pies, rodillas, pantorrillas, dedos y voz. Dion ha enfatizado la importancia de adaptarse a su nueva realidad y dejar de cuestionarse, en lugar de esperar un milagro inmediato. Su enfoque en la terapia refleja su determinación de mantener su voz y habilidades físicas en la mejor forma posible a pesar de los desafíos constantes que enfrenta.

La cantante también reveló que comenzó a notar dificultades para controlar su voz desde 2008, pero fue solo después de años de giras y una residencia en Las Vegas que los médicos pudieron diagnosticar su condición con precisión durante la pandemia en 2020. Este diagnóstico permitió a Dion comprender mejor sus síntomas y buscar los tratamientos adecuados. A pesar de las dificultades, su regreso a los escenarios durante los Juegos Olímpicos simboliza su resiliencia y amor por la música. La actuación fue un momento emotivo no solo para Dion, sino también para sus fans y colegas, que celebraron su valentía y talento. Este notable regreso no solo destaca su fortaleza personal, sino también su inquebrantable pasión por la música y el entretenimiento.