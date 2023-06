¿En qué consiste la Ley Vini Jr?

El estado de Río de Janeiro ha aprobado un proyecto de ley que prevé el cese de los partidos de fútbol en caso de comportamiento racista, una primera medida en este ámbito en Brasil tras los nuevos insultos sufridos por Vinicius a finales de mayo en Mestalla. El texto, presentado a la Asamblea Legislativa del Estado, prevé que "en caso de denuncia o conducta racista comprobada", las partidos se interrumpan por un tiempo definido por el organizador del evento, o se suspendan si los hechos se repiten o son los trabajo de un grupo. Cualquiera puede denunciar un presunto acto racista a las autoridades, dice el proyecto.

Sigue una nueva ola de ataques racistas contra el jugador brasileño del Real Madrid Vinicius Jr, quien fue blanco de insultos raciales durante un partido de la liga española contra el Valencia a fines de mayo. El caso provocó un escándalo, dio lugar a varias detenciones acompañadas de duras sanciones y alimentó las críticas a la federación española.

La polémica "reforzó la necesidad de crear una política que fomente el respeto como un protocolo para combatir el racismo en los estadios", alegó el diputado y autor del proyecto de ley, Prof. Josemar. Sobre todo porque en Brasil las denuncias por racismo en los estadios aumentaron un 40% en 2022, según datos preliminares del Observatorio de Discriminación Racial en el Fútbol. La medida aprobada por el Estado de Río (centro) es así parte de la "política + Vini Jr + de lucha contra el racismo". También prevé la difusión de campañas de sensibilización durante el entretiempo y la implementación de políticas públicas para ayudar a las víctimas de actos racistas.

Vinicius fue tajante tras su último episodio en Valencia. "No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas", dijo.

"¿Hasta cuándo vamos a vivir, en pleno siglo XXI, episodios como el que acabamos de presenciar, una vez más, en LaLiga? ¿Hasta cuándo la humanidad seguirá siendo espectadora y cómplice de crueles actos de racismo? ¿Hasta cuándo necesitaremos recordar que es un crimen? ¿Hasta cuándo vamos a tener que luchar por actitudes concretas y efectivas dentro y fuera de las canchas? No hay alegría donde hay racismo. Tienes todo nuestro cariño y el de todos los brasileños, @vinijr. No solo tú, sino todos los que han padecido y padecen esta enfermedad mundial que es el racismo. El color de la piel ya no puede molestar", dijo Ednaldo Rodrigues.