«La Liga pertenece a los racistas», la queja de Vinicius en Instagram

Primero se quejó en la fugacidad de un «storie», esas publicaciones que caducan a las 24 horas en Instagram. «El premio que ganaron los racistas fue mi expulsión. No es fútbol, es LaLiga». se lamentaba Vinicius después de los sucesos acaecidos en Mestalla. Primero los insultos racistas al extremo brasileño y después su expulsión.

La queja de Vinicius Instagram

El mensaje aparecía como los subtítulos de una película en blanco y negro. Un fondo completamente negro donde sólo resaltaban las letras negras que reflejaban la queja del brasileño.

Vinicius amplió después su mensaje con una foto en blanco en negro y el siguiente mensaje: «No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas», añadía Vinicius en sus redes.

El mensaje lo difundió a través de Twitter y de Instagram, donde lo acompañaba de una fotografía en blanco y negro y un corazón y un puño negro en señal de protesta contra el racismo.

Vinicius ha recibido el apoyo de la Confederación Brasileña (CBF) en su reclamación.

«¿Hasta cuándo vamos a vivir, en pleno siglo XXI, episodios como el que acabamos de presenciar, una vez más, en LaLiga? ¿Hasta cuándo la humanidad seguirá siendo espectadora y cómplice de crueles actos de racismo? ¿Hasta cuándo necesitaremos recordar que es un crimen? ¿Hasta cuándo vamos a tener que luchar por actitudes concretas y efectivas dentro y fuera de las canchas? No hay alegría donde hay racismo. Tienes todo nuestro cariño y el de todos los brasileños, @vinijr. No solo tú, sino todos los que han padecido y padecen esta enfermedad mundial que es el racismo. El color de la piel ya no puede molestar», dice el comunicado emitido a través de Twitter. Y la firma es del presidente de la CBF. «Ednaldo Rodrigues - Presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)».