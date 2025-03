«¿Queréis dejar de hacer el retrasado mental?», la rajada de Javi Poves contra sus jugadores

«Cuando mis jugadores están haciendo el ridículo, prefiero que me echen», asegura Javi Poves, el presidente y entrenador del histórico Club Deportivo Colonia Moscardó. El técnico, más famoso por defender el terraplanismo que por sus habilidades tácticas, criticó duramente a sus jugadores después del partido que el «Mosca» perdió contra el Conquense (2-1).

A los once minutos el Moscardó se quedó con uno menos por la expulsión de Recalde y no tardaron mucho en llegar los dos goles del equipo manchego, que al cuarto de hora de partido ya ganaba 2-0. Indignado con la actuación de sus jugadores, Poves, que ya tenía una amarilla, se fue al vestuario forzando su expulsión. «El árbitro no tenía intención de expulsarme», decía. El colegiado salió detrás de él para enseñarle la segunda amarilla cuando el preparador del equipo madrileño ya se dirigí al vestuario. A pesar de que su equipo consiguió marcar y tuvo una oportunidad incluso para empatar el enfado del entrenador del Moscardó no fue a menos después del partido. «Mi expulsión es provocada. El árbitro no me iba a expulsar, pero yo es que, quizás es anómalo esto y no estéis acostumbrados a verlo, pero yo cuando no me veo representado por los jugadores, cuando veo que están haciendo absolutamente el ridículo y no representan lo que yo soy y lo que creo que debe ser el Moscardó, prefiero que me echen, sinceramente. Lo malo es la multa económica, pero llegado a este punto me da igual», aseguraba Poves en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Javi Poves, que ha llegado a compararse con Galileo para hablar de terraplanismo, no dudó en comparar al Moscardó con el Liverpool y con los errores de su antiguo portero, Karius, en la final de la Copa de Europa contra el Real Madrid. «No sé exactamente en qué manual está que alguien salga concentrado y no cometa errores catastróficos. Lo de Karius en la final de la Champions le pasará dos veces en toda su carrera, pero si todos los días de tu vida hay un jugador que se equivoca y te destroza el partido... Lo único que les he pedido al descanso es que no nos metan cinco», aseguraba.

«La gente del fútbol dirá: ¿qué hace esta gente en Segunda RFEF?, esto es una ruina. A ver quién es el menos malo, pero malos somos de forma abrupta. Es cuestión de por favor, ¿podéis dejar de hacer el retrasado mental?. No lo digo yo, lo dicen los propios jugadores. Intentaremos no hacer el ridículo en alguna de las jornadas que quedan», dice.

Poves es el tercer entrenador del Moscardó esta temporada. El presidente se convirtió también en entrenador después de despedir a los dos anteriores. Su objetivo es lograr la salvación y mantenerse en la Segunda RFEF.