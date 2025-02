Marcos Llorente la vuelve a liar al apoyar la teoría conspirativa de los chemtrails

El jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, vuelve a ser protagonista en redes sociales y no por su brillante partido ante el Barça. Su look en la zona mixta dejaba ayer boquibierto a más de uno. El jugador salió a hacer declaraciones con un look muy peculiar que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Con el pelo totalmente repeinado y engominado hacia atrás, el futbolista apareció con unas gafas de sol con cristales amarillos, cuyo objetivo es impedir el paso de la luz l de las pantallas y también de entornos con excesiva luz artificial.

Pero hoy, la sorpresa para sus seguidores ha sido aún mayor. Si ya provocó un agrio debate al invitar a tomar el sol sin protección o con su "técnica del frío" mientras animaba a pasear sin ropa a cero grados, ahora ha vuelto a impactar a sus seguidores al sumarse a la teoría conocida de la estelas químicas o Chemtrails.

Las supuestas estelas químicas o chemtrails son en realidad estelas de condensación que forman los aviones en su trayecto, cuando se dan ciertas condiciones de temperatura y humedad determinadas pero los amantes de las conspiraciones ven mucho más.

Qué dice la teoría conspirativa de los chemtrails

Los defensores de esta teoría aseguran que las estelas que dejan a su paso los aviones son en realidad sustancias químicas que se dispersan con la intención de hacer enfermar a la población, para un supuesto “control mental, modificar el clima o afectar las cosechas”. Los creyentes en esta teoría mantienen que el objeto es la manipulación psicológica de la población o una guerra biológica o química, y que las estelas causan enfermedades respiratorias y otros problemas de salud.

Para sustentar esta teoría se utilizan cientos de imágenes de las estelas dejadas por los aviones como supuesta prueba de las sustancias químicas.

Y eso es precisamente los que ha hecho Marcos Llorente publicando una imagen de las estelas en sus Stories de Instagram acompañada de un contundente mensaje: "¡Basta ya!"

¿Cómo se producen estas estelas?

La quema de combustible en los motores de los aviones produce grandes cantidades de vapor de agua que al entrar en un ambiente frío (los aviones vuelan a alturas donde el aire se encuentra a -35°C o menos grados) forma gotas y cristales de hielo, es decir, se condensa formando una estela. Dependiendo de la trayectoria del avión y de las condiciones meteorológicas, se forma la estela o no, explicó José Luis Sánchez Gómez, investigador sobre física de la atmósfera en la Universidad de León en Maldita.es.

Cuando los gases que emite el avión se mezclan con el aire circundante, se enfrían rápidamente y, si la humedad en la atmósfera es suficiente para que la mezcla alcance la saturación, se producirá la condensación del vapor de agua, explica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de España. Asimismo, explica que el viento también incide en la persistencia de las estelas: si hay viento, el aire dispersa las gotas y la estela desaparece rápidamente, mientras que si el viento es más débil y el ambiente es húmedo, las gotas permanecen por más tiempo.

Esta teoría ha sido totalmente desmontada por la ciencia pero sigue circulando en redes sociales con todo tipo de especulaciones.

No es la primera vez que el jugador del Atlético de Madrid sorprende con sus creencias o hábitos. El centrocampista es un hombre estricto, en el trabajo como en la alimentación, algo heredado de su padre. A Paco Llorente le llamaban «El Lechuga» cuando jugaba en el Real Madrid por su dieta basada en los vegetales. Marcos es seguidor de la paleodieta. Sólo come productos biológicos, pero nada de lácteos ni trigo ni procesados. Sólo alimentos que estuvieran disponibles en el Paleolítico.