Raphinha se sincera: “Si estuviera en otro club y viera lo de Olmo y Pau Víctor quizá pensaría si es lo mejor fichar por el Barça”

Raphinha está siendo uno de los protagonistas del Barcelona esta temporada, con 17 goles y 10 asistencias, además como uno de los capitanes de la plantilla. Asegura que lleva meses con una molestia que puede sobrellevar y que pensaron que el partido de dieciseisavos de Copa contra el Barbastro el pasado 4 de enero era el momento para descansar.

Ahora, vuelve a la convocatoria para las semifinales de la Supercopa de España contra el Athletic Club, un partido que en la previa, lógicamente, ha tenido como protagonismo la no inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor y el recurso del club al CSD, que les mantiene en espera “Es complicado para nosotros, que no sabemos si podemos contar con ellos, y es complicado para ellos. Es una situación complicada y delicada”, confesó el atacante brasileño, y desveló que desde el club les mandan un “mensaje positivo”. “Tenemos que confiar en que se resolverá pronto”, aseguró.

Fueran varias las respuestas sobre el tema en la conferencia de prensa, pero en la última sacó su lado más sincero. Enseñó los dientes y torció el gesto cuando le dijeron si pensaba que el ver lo que está ocurriendo puede afectar a futuros fichajes; dudó quizá si decir lo que creía o no, y al final lo hizo: “Creo que sí, no te puedo decir que no, porque mentiría y no me gusta. Si estuviera en otro club y lo viera, quizá pensaría si es lo mejor estar aquí. Pero cuando supe que había posibilidades de vestir esta camiseta, esperé hasta el último momento y no me arrepiento de nada”.

Flick, por su parte, fue más políticamente correcto: "Me encanta todo del Barcelona. A los jugadores les diría, 'ven y firma el contrato".

Respecto al bajón que sufrió el Barcelona los dos últimos meses de 2024, después de un arranque de temporada en el que arrasaron, Raphinha afirmó: “Es complicado decir un por qué. No se puede estar al cien por cien la temporada entera. Bajamos el nivel, y hemos podido recuperar el nivel, ahora nos queda volver a ganar la máxima cantidad de partidos”. Hizo referencia al duelo contra el Atlético de Madrid en lo que respecta al juego, aunque al final fueran los rojiblancos los que se llevaran el triunfo para asaltar el liderato. “Jugamos muy bien, pero ganaron ellos. A veces el fútbol es injusto y lo haces mejor que el rival y pierdes; o lo haces peor que el rival y ganas”.