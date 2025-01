Araujo, contra el inmovilismo de Flick en el Barcelona

Ronald Araujo debutó por fin esta temporada con el Barcelona. Lo hizo en los dieciseisavos de la Copa del Rey ante el Barbastro, después de estar recuperándose de una lesión que sufrió el pasado mes de mayo. 181 días ha tardado en volver a jugar: se lesionó el 19 de mayo, recibió el alta médica el 9 de diciembre y ha regresado a la competición el 4 de enero. Hansi Flick le iba preguntando que cómo se encontraba durante el encuentro, y acabó resistiendo los 90 minutos y protagonizando una gran actuación, solo matizada por la diferencia de nivel que había entre los dos equipos, tres categorías por debajo los oscenses. Después, el uruguayo fue cuestionado sobre su renovación, y admitió que lo estaban hablando. Cuando le dijeron si iba a seguir al «cien por cien», contestó: «Ya veremos».

Cumple contrato en junio de 2026

Una respuesta poco rotunda que ha alentado al debate. El central cumple contrato en junio de 2026 y es otro asunto encima de la mesa de Joan Laporta, ahora que por fin ha conseguido llegar a la regla del 1:1 para poder fichar y tener más margen de maniobra con la plantilla, aunque el caso Dani Olmo y Pau Víctor siga enquistado. Las últimas temporadas, Araujo se convirtió en un futbolista imprescindible. Fue fichado en agosto de 2018 para el filial azulgrana y se estrenó con el primer equipo en Sevilla en octubre de 2019, en uno de esos debuts que no se olvidan, pues salió en la segunda parte y solo aguantó 14 minutos antes de ser expulsado. El entrenador en ese momento era Ernesto Valverde, justo el técnico del Athletic, rival del Barça en las semifinales de la Supercopa mañana. Setién, Koeman y Xavi le dieron continuidad. Era titular seguro por sus cualidades, por ser el futbolista con más instinto defensivo de la plantilla, colocado a veces como lateral derecho (cuando enfrente estaba Vinicius, por ejemplo), mientras mejoraba poco a poco su relación con el balón. Él mismo admitió que cuando llegó a la Ciudad Condal la pelota iba demasiado rápido.

El papel de Araujo

Lo que está por ver es qué papel va a tener ahora con Hansi Flick lo que queda de curso. «Habéis visto su calidad. Ha hablado en el campo, es el capitán de los capitanes y más allá del campo, tiene una trascendencia muy importante para nosotros», comentó el preparador alemán sobre la actuación de su futbolista ante el Barbastro. El técnico barcelonista ha encontrado una pareja de centrales que le satisface, con la mezcla entre la veteranía de Iñigo Martínez y la juventud de Cubarsí. El jugador vasco es el más utilizado en lo que va de temporada (2.198 minutos) y el canterano, el quinto (1.999), solo superado por Koundé (2.127), Raphinha (2.064) y Lewandowski (2.025). Son dos futbolistas con buena salida de balón, algo imprescindible para Flick, sobre todo contra rivales que presionan muy arriba, y ante ello, Araujo, más flojo en ese sentido, puede presumir de su poderío físico. No le faltan pretendientes al uruguayo, que solo tiene 25 años y que en enero de 2026 ya podría negociar con quien quisiera.

Flick es, en realidad, el entrenador de Primera que menos rotaciones hace y que más apuesta por un once fijo. Hay 10 futbolistas con más de 1.500 minutos disputados ya este curso. Además de los citados, está Pedri (1.947), Casadó (1.727), Lamine Yamal (1.700), Iñaki Peña (1.665) y Balde (1.662). El resto de la plantilla no llega a 1.000 minutos. El undécimo hombre sería Olmo (813), pero ha estado un tiempo lesionado, además no pudo debutar hasta la jornada 3 por problemas en la inscripción, que ahora han regresado. Por compararlo con los otros dos "grandes" del fútbol español, en el Atlético, por ejemplo, hay 16 jugadores con más de 1.000 minutos, pero sólo Oblak supera los 2.000. En el Madrid son 13, aunque es verdad que Valverde (2.281) y Rudiger (2.257) apenas han tenido descanso.