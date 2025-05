Real Madrid - Celta hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports 2025

El Real Madrid recibe este domingo en el estadio Santiago Bernabéu al Real Club Celta de Vigo en el duelo correspondiente a la jornada 34 del campeonato de LaLiga EA Sports. Los merengues quieren seguir apretando a un Barça líder contra el que se enfrentarán en el Clásico de dentro de una semana. Por su parte, el Celta afronta un choque clave en sus aspiraciones para disputar competición europea la próxima temporada.

Hasta el final, a por la liga

El Real Madrid vuelve a disputar un encuentro ocho días después de la derrota en la final de Copa del Rey. Los blancos cayeron ante su máximo rival en el título que más a mano tenían en este tramo final de la temporada. Eliminados de Champions y subcampeones de Copa, sólo queda afrontar los cinco partidos restantes de Liga con la esperanza de remontar los cuatro puntos que ahora mismo separan a los madridistas del FC Barcelona.

Para más morbo, ganar al Celta es clave de cara al Clásico del próximo domingo 11 de mayo. Si los culés ganan su respectivo encuentro contra el Real Valladolid y el Real Madrid cae ante el conjunto vigués, el Barça se podría proclamar campeón de liga ante los madridistas.

Ancelotti deberá alinear además un once plagado de bajas tras la resaca de la Copa. Especialmente afectado en la zona defensiva, el técnico italiano solamente tendrá un central sano en la plantilla. Pasado por la enfermería y herido en el orgullo, el Real Madrid buscará pelear una liga hasta el final ante un Celta que ya le complicó las cosas llevando a la prórroga la polémica eliminatoria de Copa el pasado enero.

Real Madrid - Celta hoy: horario y dónde ver online TV, octavos Copa del Rey 2025 Alberto Estevez Agencia EFE

El tren de Europa pasa por Madrid

El 2025 del Celta de Vigo de Claudio Giráldez está siendo espectacular. 6 victorias en sus últimos 11 encuentros avalan un proyecto que ahora mismo depende de sí mismo para disputar competición europea el año que viene. Quedan cinco encuentros y un calendario por delante que será determinante: tras caer remontado por el FC Barcelona y golear al Villarreal; Real Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Rayo Vallecano y Getafe son los cinco rivales que le quedan al equipo celeste. Algunos de ellos serán duelos directos por la plaza de Europa League que ahora mismo ocupa el Celta, competición que deja buen recuerdo para el aficionado vigués, donde en su última participación en 2017, logró llegar hasta semifinales.

¿Cómo se le juega al Real Madrid? “Siendo protagonistas, como lo hemos sido siempre a lo largo de la temporada”, es la respuesta que daba Iago Aspas el pasado martes en el programa El Larguero. Ya en la primera vuelta de competición, los madridistas ganaron de manera muy ajustada por 1-2 en Balaídos.

En Copa, el encuentro en el Bernabéu por la polémica tras un penalti no pitado de Lunin sobre Swedberg que terminó en el 1-0 del Real Madrid. "No vamos con temor al Bernabéu después de lo que pasó", afirmaba Aspas, que podría entrar en el once tras perderse los últimos encuentros frente a los madridistas, a quienes ha sido capaz de anotar cinco goles a lo largo de su carrera.

Horario: ¿a qué hora se juega hoy el Real Madrid - Celta?

El partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y Celta de Vigo se disputará en el estadio Santiago Bernabéu este domingo 4 de mayo a las 14:00, hora peninsular española.

Dónde ver online TV el partido, Real Madrid - Celta, LaLiga EA Sports

El partido será televisado a través de Movistar Plus+ en sus canales de M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar.

Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro con la previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LARAZÓN.es.

Real Madrid-Celta Agencia EFE

Posibles alineaciones

Real Madrid

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti afronta el partido con numerosas bajas en la parcela defensiva: a las lesiones de larga duración de Militao y Carvajal, se les suma la de Rüdiger, que afrontará el primero de sus seis partidos de sanción mientras se recupera de su lesión en el menisco; Alaba, también afectado del menisco; Mendy, lesionado en la final de Copa del recto anterior; y Camavinga, que se perderá lo que queda de temporada.

En este contexto pasado por la enfermería, es muy probable que Tchouaméni regrese a la posición de defensa para hacer pareja con Asencio, único central sano de la plantilla. Dadas las bajas en la zaga, el canterano Youssef, conocido como ‘Yusi’, ha entrado en la convocatoria madridista. El lateral zurdo podría tener sus primeros con el primer equipo tras dos buenas temporadas, tanto en el juvenil de Arbeloa como en el Real Madrid Castilla de Raúl.

El ataque madridista también genera dudas: Vinícius y Mbappé apuntan a ser titulares, pese a que físicamente ninguno de los dos esté al 100%. En cuanto a Rodrygo, está por ver si entrará en el once en lugar de un Arda Güler que dejó buenas sensaciones en la final copera.

Once probable del Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Tchouaméni, Fran García; Valverde, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior, Mbappé.

Celta de Vigo

Claudio Giráldez podrá contar con prácticamente toda su plantilla a excepción del aún lesionado Starfelt, que se perderá lo que queda de competición. Como en las últimas dos semanas, el canterano Yoel Lago apunta a ser quien sustituya al danés en la estructura de tres centrales habitual del técnico pontevedrés.

En el centro del campo, no está del todo claro quién entrará en el once del conjunto celeste. Parece que Ilaix Moriba y Fran Beltrán serán quienes formen el doble pivote, aunque no se descarta la entrada en la alineación de Damián Rodríguez, que ya fue titular en la victoria del Celta ante el Villarreal. Arriba, Borja Iglesias y Alfon parecen fijos en el once, mientras que la otra pieza del tridente estará entre Fer López, Iker Losada, Swedberg o el capitán Iago Aspas.

Once probable del Celta: Guaita; Carreira, Lago, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Mingueza; Beltrán, Moriba; Aspas, Alfon, Borja Iglesias.